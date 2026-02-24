Рынок акций пытается выбраться из консолидации

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций начинает последнюю зимнюю торговую неделю в приподнятом настроении, индекс Мосбиржи борется за круглый рубеж 2800 п. Очередная попытка бенчмарка выбраться из затянувшейся утомительной консолидации наблюдается на фоне геополитических новостей и надежд на продолжение монетарного смягчения. Как утверждают источники в прессе, переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться на этой неделе. Официальных подтверждений от Москвы, Киева или Вашингтона этого пока не было. Несмотря на то что пути к миру обсуждаются сугубо кулуарно, сами темпы переговорного процесса выглядят обнадеживающе. Способствовать позитивному сентименту также могла новость том, что страны Евросоюза не смогли согласовали проект 20-го пакета санкций против РФ. Его принятие ранее анонсировалось на сегодня. Оптимизм покупателей могли бы подкрепить свежие маркеры по инфляции – на этой неделе Росстат представит свой отчет в пятницу. Данные ведомства за январь и предшествовавшие две недели показали, что эффект на цены от повышения НДС постепенно сглаживается. Вкупе с отмеченным в феврале снижением инфляционных ожиданий населения до 13,1% с январских 13,7% это увеличивает шансы на продолжение секвестра ключевой ставки ЦБ в марте. Конъюнктура валютного и сырьевого рынков умеренно позитивна для отечественных экспортеров. Курс валют остается достаточно стабильным у 11,1 рублей за юань и под 77 за доллар. Нефть и золото за неделю прибавили по 6% из-за резко возросших рисков военной эскалации на Ближнем Востоке. Котировки драгметаллов также подогрели сообщения о масштабных беспорядках в Мексике. На американских биржах обострения в геополитике и опасения за ИИ-сектора довлеют над настроениями. Инвесторов также встревожило решение президента США Дональд Трампа повысить глобальные импортные пошлины до 15% с 10%. Китайский фондовый рынок вернулся к работе после недельных новогодних каникул, показав хороший рост. Сегодня Народный банк КНР оставил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) на уровне 3%. На российском рынке основным драйвером остается геополитика. Также в фокусе сигналы ЦБ и статистика, цены на сырье, валютный курс, корпоративные новости. На предстоящей неделе продолжим следить за финансовыми результатами – отчетности представят ВТБ, Сбер, Ростелеком, OZON, ИнтерРАО, Базис, Европлан, ТГК-1. Позитивный сценарий предполагает закрепление индекса Мосбиржи над 2800 п. и продвижение к 2840-2850 п., в ином случае бенчмарк может отойти в область 2750 п., выступающую промежуточной поддержкой.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
