https://1prime.ru/20260224/bitkoin-867770364.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов - 24.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:53+0300
2026-02-24T12:53+0300
2026-02-24T12:56+0300
экономика
рынок
финансы
binance
биткоин
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864784405_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_580682241be5148355f6c88028606023.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.37 мск дешевел на 4,93% за сутки - до 62 989,05 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,85% - в среднем до 62 972,05 доллара. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина 6 февраля достигала минимального значения ровно в 60 тысяч долларов; до этой отметки показатель опустился впервые с 10 октября 2024 года. Затем стоимость несколько восстановилась.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864784405_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bb7dcdf673b9f16e513719715c2556e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, binance, биткоин, торги
Экономика, Рынок, Финансы, Binance, Биткоин, Торги
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов
Цена биткоина упала ниже 63 тысяч долларов впервые с 10 октября 2024 года
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance
биткоин по состоянию на 12.37 мск дешевел на 4,93% за сутки - до 62 989,05 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,85% - в среднем до 62 972,05 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина 6 февраля достигала минимального значения ровно в 60 тысяч долларов; до этой отметки показатель опустился впервые с 10 октября 2024 года. Затем стоимость несколько восстановилась.