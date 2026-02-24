https://1prime.ru/20260224/bitkoin-867770364.html

Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов

24.02.2026

Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов

2026-02-24T12:53+0300

2026-02-24T12:53+0300

2026-02-24T12:56+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.37 мск дешевел на 4,93% за сутки - до 62 989,05 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,85% - в среднем до 62 972,05 доллара. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина 6 февраля достигала минимального значения ровно в 60 тысяч долларов; до этой отметки показатель опустился впервые с 10 октября 2024 года. Затем стоимость несколько восстановилась.

