Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/bitkoin-867770364.html
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов - 24.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов
Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:53+0300
2026-02-24T12:56+0300
экономика
рынок
финансы
binance
биткоин
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864784405_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_580682241be5148355f6c88028606023.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.37 мск дешевел на 4,93% за сутки - до 62 989,05 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,85% - в среднем до 62 972,05 доллара. Динамика также приводится за сутки. Цена биткоина 6 февраля достигала минимального значения ровно в 60 тысяч долларов; до этой отметки показатель опустился впервые с 10 октября 2024 года. Затем стоимость несколько восстановилась.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864784405_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bb7dcdf673b9f16e513719715c2556e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, binance, биткоин, торги
Экономика, Рынок, Финансы, Binance, Биткоин, Торги
12:53 24.02.2026 (обновлено: 12:56 24.02.2026)
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 63 тысяч долларов

Цена биткоина упала ниже 63 тысяч долларов впервые с 10 октября 2024 года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается во вторник почти на 5% - это четвертый день уменьшения цены подряд, показатель опустился ниже 63 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 12.37 мск дешевел на 4,93% за сутки - до 62 989,05 доллара.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 4,85% - в среднем до 62 972,05 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Цена биткоина 6 февраля достигала минимального значения ровно в 60 тысяч долларов; до этой отметки показатель опустился впервые с 10 октября 2024 года. Затем стоимость несколько восстановилась.
 
ЭкономикаРынокФинансыBinanceБиткоинТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала