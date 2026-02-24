https://1prime.ru/20260224/bitkoin-867782892.html

Россия в выигрыше: что нам приготовил биткоин

Россия в выигрыше: что нам приготовил биткоин - 24.02.2026, ПРАЙМ

Россия в выигрыше: что нам приготовил биткоин

Что происходит с биткоином? Рынок продолжает корректироваться. В понедельник курс BTC снизился на 4.42%, до $64656 на фоне падения фондовых индексов США и... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T18:08+0300

2026-02-24T18:08+0300

2026-02-24T18:09+0300

мнения аналитиков

финансы

биткоин

майнинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867782892.jpg?1771945771

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Что происходит с биткоином? Рынок продолжает корректироваться. В понедельник курс BTC снизился на 4.42%, до $64656 на фоне падения фондовых индексов США и коррекции в акциях BigTech. Политический фон добавил нервозности. Растут опасения начала полномасштабного конфликта в Персидском заливе. Более того, Верховный суд отменил тарифы, а администрация Трампа оперативно ввела новый 15-процентный глобальный сбор. Рынок получил порцию неопределённости, которой ему так не хватало.В ходе азиатcкой торговой сессии во вторник цена снижалась до $62700. Продавцы методично чистят рынок от длинных позиций на фьючерсном рынке. С октября 2025 года биткоин потерял более 50% от исторического максимума, капитализация сократилась на $1.1 трлн. Хоть отток из спотовых ETF замедлился, притока новых денег нет — инвесторы заняли выжидательную позицию. Во время неопределенности народ бежит в золото и серебро. Ситуацию осложняет нарратив "кризиса веры": биткоин пытается быть всем для всех — и средством сбережения, и спекулятивным инструментом, и технологической платформой, и политическим символом. В итоге фокус размылся.При этом институционалы - холдеры не паникуют. Strategy совершила 100-ю покупку — 592 BTC за $39.8 млн. Bitmine купила 51162 ETH за неделю, доведя общий запас до 4.42 млн ETH по средней цене $3,821 за монету.Прогнозы на конец зимыBTC/USDt торгуется у отметки $63300. Продавцы давят цену к $60000. Промежуточная поддержка находится на уровне $62830. Если $60000 не устоит, открывается путь к $55000 по пилообразной модели. Polymarket оценивает вероятность падения до $55000 в 75%, ниже $50000 — в 62%, ниже $45000 — в 47%.С учётом тарифной риторики Трампа сценарий на $55000 выглядит реалистично. Если смотреть на исторические коррекции после халвингов, цель может уйти значительно ниже — к $31500.Ключевые триггеры до конца недели: данные PPI в пятницу, выступления членов FOMC и любые новости по тарифам. Горячая инфляция поддержит доллар и усилит давление на рисковые активы.Итог: ожидаем либо отскок от $62830 с попыткой вернуться обратно к $70000, либо сползание биткоина к $55000. Есть и третий вариант развития событий — сюрприз от ФРС или господина Трампа, который изменит текущий расклад сил на рынке. Ждём данные по индексу цен производителей (PPI) и внимательно слушаем ФРС США.Перспективы для финансовых рынковТекущая коррекция может продлиться до середины весны этого года. Мы не ожидаем глубоких просадок в цене, как в предыдущие циклы, поскольку ликвидность в этом классе активов существенно увеличилась за счет ETF-фондов на фоне сбалансированного регулирования рынка во многих странах мира. Этот рынок стал более зрелым и менее волатильным в сравнение с предыдущими рыночными циклами.Сейчас идет активное обсуждение на уровне центробанков ряда государств о принятии цифровых валют в состав ЗВР. Претворение в жизнь этих планов может дать существенный приток ликвидности в этот класс активов, что будет способствовать росту стоимости биткоина.На текущий момент мы наблюдаем развитие инвестиционных инструментов, сбалансированно соединяющих традиционные финансы, рынки цифровых валют и промышленного майнинга в российской юрисдикции. Помимо прямой покупки биткоина, у квалифицированных инвесторов сейчас есть легальная возможность включить в свои портфели промышленную добычу. Этому способствует двукратное снижение стоимости майнингового оборудования, снижение с октября 2025 года сложности сети почти на 20%, сокращение сроков поставки и ввода в эксплуатацию оборудования и наличие свободных энергетических мощностей в энергоизбыточных регионах России. Такая уникальная ситуация может резко изменится в случае начала ценового ралли.Сегодня у квалифицированных инвесторов есть возможность реализовывать свои торговые стратегии через фьючерсы на срочном рынке МосБиржи. У юридических лиц есть возможность приобрести на баланс компании цифровые валюты, но эта деятельность остается не до конца законодательно урегулирована. С принятием в 2024 году закона о майнинге появилась легальная возможность у юридических и физических лиц добывать криптовалюты. Для этого им нужно приобрести оборудование для майнинга, найти площадку для размещения этого оборудования, встать в реестр майнеров, зарегистрировавшись в налоговой инспекции, зарегистрировать криптокошелек и вести налоговый и бухгалтерский учет.Но сейчас появился привычный и регулируемый Банком России для квалифицированных инвесторов инструмент в виде ЗПИФ на инвестиции в майнинг биткоина. В этом году мы тоже запустили такой фонд. Участники рынка ожидают существенную либерализацию законодательства России в области цифровых валют и, скорее всего, с 2027 года у инвесторов появится законная возможность покупки цифровых валют и будут появляться инвестиционные инструменты.Автор обзора – Александр Барышников, управляющий ЗПИФ "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

https://1prime.ru/20260213/bitkoin-867463743.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

мнения аналитиков, финансы, биткоин, майнинг