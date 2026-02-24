Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда
Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда - 24.02.2026, ПРАЙМ
Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда
Китайский производитель электроники Hisense International просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Китайский производитель электроники Hisense International просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки. По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует. Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему назначены на 21 сентября. Столь длительное время требуется для надлежащего извещения ответчика.
Бизнес, РОССИЯ, LG Electronics, Промышленность
09:42 24.02.2026 (обновлено: 09:58 24.02.2026)
 
Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда

Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда XСanvas

© РИА Новости . Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда.. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Комаров
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Китайский производитель электроники Hisense International просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки.
По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует.
Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему назначены на 21 сентября. Столь длительное время требуется для надлежащего извещения ответчика.
 
