Китайская Hisense и корейская LG Electronics судятся в России из-за бренда

2026-02-24T09:42+0300

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Китайский производитель электроники Hisense International просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака XСanvas, принадлежащего южнокорейской LG Electronics, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. LG Electronics зарегистрировала свой бренд в 2003 году для таких товаров единственного класса, как телевизоры, телевизоры с плазменными панелями, телевизоры проекционные, жидкокристаллические дисплеи телевизоров, мониторы и электронно-лучевые трубки. По мнению Hisense, правообладатель свой товарный знак в России сейчас не использует. Иск китайской компании к LG Electronics поступил в суд 18 февраля, предварительные слушания по нему назначены на 21 сентября. Столь длительное время требуется для надлежащего извещения ответчика.

