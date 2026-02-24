https://1prime.ru/20260224/britaniya-867780025.html

Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж - 24.02.2026, ПРАЙМ

экономика

великобритания

tesco

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Розничные торговцы в Великобритании теперь прячут шоколадные батончики и плитки в пластиковые коробки в связи с массовыми кражами этого вида товаров, пишет газета Daily Mail со ссылкой на ритейлеров. Ассоциация магазинов шаговой доступности (АМШД) заявила, что шоколад "перепродается преступниками и теперь все чаще становится объектом краж со стороны злостных нарушителей". На этом фоне крупнейшие британские ритейлеры - Tesco, Co-Op и Sainsbury's - теперь используют прозрачные коробки, и покупатели должны просить сотрудников магазина их открыть. "Шоколад - это новое модное слово для организованной преступности", - сказал изданию Пол Чима, владелец сети магазинов Malcom's в Ковентри. В АМШД заявили, что владельцам магазинов нужна большая помощь со стороны полиции и более суровые наказания для преступников. Наряду с улучшением поддержки со стороны полиции и эффективными наказаниями для рецидивистов, ритейлеры требуют действий против сетей, перепродающих краденый шоколад. Борьба с воровством происходит на фоне продолжающегося роста цен на шоколад. Согласно данным Управления национальной статистики, за год по октябрь 2025 года цены на шоколад выросли более чем на 17%. Плитка Cadbury's Dairy Milk весом 180 грамм теперь стоит около 2,75 фунта (3,7 доллара), а плитка Galaxy такого же размера - примерно три фунта (4 доллара).

великобритания

