Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/britaniya-867780025.html
Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж
Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж - 24.02.2026, ПРАЙМ
Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж
Розничные торговцы в Великобритании теперь прячут шоколадные батончики и плитки в пластиковые коробки в связи с массовыми кражами этого вида товаров, пишет... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:22+0300
2026-02-24T18:22+0300
экономика
великобритания
tesco
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Розничные торговцы в Великобритании теперь прячут шоколадные батончики и плитки в пластиковые коробки в связи с массовыми кражами этого вида товаров, пишет газета Daily Mail со ссылкой на ритейлеров. Ассоциация магазинов шаговой доступности (АМШД) заявила, что шоколад "перепродается преступниками и теперь все чаще становится объектом краж со стороны злостных нарушителей". На этом фоне крупнейшие британские ритейлеры - Tesco, Co-Op и Sainsbury's - теперь используют прозрачные коробки, и покупатели должны просить сотрудников магазина их открыть. "Шоколад - это новое модное слово для организованной преступности", - сказал изданию Пол Чима, владелец сети магазинов Malcom's в Ковентри. В АМШД заявили, что владельцам магазинов нужна большая помощь со стороны полиции и более суровые наказания для преступников. Наряду с улучшением поддержки со стороны полиции и эффективными наказаниями для рецидивистов, ритейлеры требуют действий против сетей, перепродающих краденый шоколад. Борьба с воровством происходит на фоне продолжающегося роста цен на шоколад. Согласно данным Управления национальной статистики, за год по октябрь 2025 года цены на шоколад выросли более чем на 17%. Плитка Cadbury's Dairy Milk весом 180 грамм теперь стоит около 2,75 фунта (3,7 доллара), а плитка Galaxy такого же размера - примерно три фунта (4 доллара).
https://1prime.ru/20260224/sanktsii-867769227.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, tesco
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Tesco
18:22 24.02.2026
 
Британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж

Daily Mail: британские магазины прячут шоколад в пластиковые боксы из-за эпидемии краж

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Розничные торговцы в Великобритании теперь прячут шоколадные батончики и плитки в пластиковые коробки в связи с массовыми кражами этого вида товаров, пишет газета Daily Mail со ссылкой на ритейлеров.
Ассоциация магазинов шаговой доступности (АМШД) заявила, что шоколад "перепродается преступниками и теперь все чаще становится объектом краж со стороны злостных нарушителей". На этом фоне крупнейшие британские ритейлеры - Tesco, Co-Op и Sainsbury's - теперь используют прозрачные коробки, и покупатели должны просить сотрудников магазина их открыть.
"Шоколад - это новое модное слово для организованной преступности", - сказал изданию Пол Чима, владелец сети магазинов Malcom's в Ковентри.
В АМШД заявили, что владельцам магазинов нужна большая помощь со стороны полиции и более суровые наказания для преступников.
Наряду с улучшением поддержки со стороны полиции и эффективными наказаниями для рецидивистов, ритейлеры требуют действий против сетей, перепродающих краденый шоколад.
Борьба с воровством происходит на фоне продолжающегося роста цен на шоколад. Согласно данным Управления национальной статистики, за год по октябрь 2025 года цены на шоколад выросли более чем на 17%. Плитка Cadbury's Dairy Milk весом 180 грамм теперь стоит около 2,75 фунта (3,7 доллара), а плитка Galaxy такого же размера - примерно три фунта (4 доллара).
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Британия ввела санкции против российских банков
12:18
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯTesco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала