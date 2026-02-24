https://1prime.ru/20260224/cherkizovo-867782780.html
Чистая прибыль группы "Черкизово" в 2025 году выросла на 50 процентов
2026-02-24T18:55+0300
экономика
бизнес
промышленность
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в 2025 году увеличилась на 50,1% по сравнению c предыдущим годом и составила 30,045 миллиарда рублей, следует из отчётности компании. Выручка за год выросла на 11,4% - до 288,739 миллиарда рублей. Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 27,7%, до 87,403 миллиарда рублей.
