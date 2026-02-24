Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль группы "Черкизово" в 2025 году выросла на 50 процентов - 24.02.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль группы "Черкизово" в 2025 году выросла на 50 процентов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в 2025 году увеличилась на 50,1% по сравнению c предыдущим годом и составила 30,045 миллиарда рублей, следует из отчётности компании. Выручка за год выросла на 11,4% - до 288,739 миллиарда рублей. Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 27,7%, до 87,403 миллиарда рублей.
2026
18:55 24.02.2026
 
Чистая прибыль группы "Черкизово" в 2025 году выросла на 50 процентов

Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в 2025 г выросла на 50,1%, до 30 млрд руб

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЧеркизово
Черкизово - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Черкизово. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО в 2025 году увеличилась на 50,1% по сравнению c предыдущим годом и составила 30,045 миллиарда рублей, следует из отчётности компании.
Выручка за год выросла на 11,4% - до 288,739 миллиарда рублей. Скорректированная валовая прибыль увеличилась на 27,7%, до 87,403 миллиарда рублей.
