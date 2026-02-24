Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегации США и России обсудили новую версию ДСНВ, сообщили СМИ - 24.02.2026, ПРАЙМ
Делегации США и России обсудили новую версию ДСНВ, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Делегации США и России встретились в Женеве в понедельник для обсуждения новой многосторонней версии договора о контроле над ядерными вооружениями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника госдепа. "США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями", - пишет агентство. Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к этому готовы. Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил на прошлой неделе, что США хотели бы включить Китай в обновлённую версию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вместе с Россией, а, возможно, добавить в документ и другие страны, сделав его многосторонним. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении будущей системы стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США - Великобритании и Франции. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. Делегации США и России встретились в Женеве в понедельник для обсуждения новой многосторонней версии договора о контроле над ядерными вооружениями, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника госдепа.
"США в понедельник провели в Женеве встречу с российской делегацией и во вторник встретятся с китайской делегацией для переговоров о возможном заключении многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями", - пишет агентство.
Ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США вопросы безопасности в рамках диалога по стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к этому готовы.
Постпред США при ООН Майк Уолтц заявил на прошлой неделе, что США хотели бы включить Китай в обновлённую версию Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вместе с Россией, а, возможно, добавить в документ и другие страны, сделав его многосторонним.
В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при обсуждении будущей системы стратегической стабильности нельзя игнорировать ядерный потенциал союзников США - Великобритании и Франции.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
 
