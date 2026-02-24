Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель ГК "Дело" подтвердил намерения о выкупе доли в 49 процентов - 24.02.2026, ПРАЙМ
Основатель ГК "Дело" подтвердил намерения о выкупе доли в 49 процентов
Основатель ГК "Дело" подтвердил намерения о выкупе доли в 49 процентов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев подтвердил свои намерения о выкупе доли в 49%, принадлежащей сейчас "Росатому", сообщил бизнесмен. &quot;Процесс уже необратим. Буду покупать. Развивать и созидать&quot;, - сообщил Шишкарев в своем официальном Telegram-канале.Утром во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о намерениях бизнесмена выкупить 49% доли в управляющей компании "Дело". Стоимость оферты может составить около 150 миллиардов рублей за всю компанию, или 74 миллиардов рублей за 49% и 77 миллиардов рублей за 51%. Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев. Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Шишкарева о возврате бизнесмену 1% в головной компании группы - УК "Дело", таким образом он вновь станет владельцем контрольной доли в 51%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом. Также факт одобрения ходатайства агентству подтвердил и представитель Шишкарева.
10:02 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев подтвердил свои намерения о выкупе доли в 49%, принадлежащей сейчас "Росатому", сообщил бизнесмен.

"Процесс уже необратим. Буду покупать. Развивать и созидать", - сообщил Шишкарев в своем официальном Telegram-канале.

Утром во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о намерениях бизнесмена выкупить 49% доли в управляющей компании "Дело". Стоимость оферты может составить около 150 миллиардов рублей за всю компанию, или 74 миллиардов рублей за 49% и 77 миллиардов рублей за 51%.
Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство Шишкарева о возврате бизнесмену 1% в головной компании группы - УК "Дело", таким образом он вновь станет владельцем контрольной доли в 51%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом. Также факт одобрения ходатайства агентству подтвердил и представитель Шишкарева.
 
Заголовок открываемого материала