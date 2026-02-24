Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора - 24.02.2026
Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора
Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора - 24.02.2026, ПРАЙМ
Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора
Совет директоров ГК "Дело" вновь не договорился об избрании нового гендиректора головной компании, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T19:49+0300
2026-02-24T19:49+0300
экономика
бизнес
сергей шишкарев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866436677_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_88b4d3d5e5e2adf20de36d8def1e1883.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Совет директоров ГК "Дело" вновь не договорился об избрании нового гендиректора головной компании, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев. "Состоялось "очередное" внеочередное общее собрание участников ООО "УК "Дело". По его итогам решить вопрос избрания нового генерального директора снова не удалось", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале.В середине января Шишкарев сообщал, что на внеочередном собрании участников состав совета директоров переизбран, однако стороны не смогли договориться о смене гендиректора головной компании."Несмотря на то, что на уровне акционеров между мной и "Росатомом" достигнута принципиальная договоренность, и раскручена "рулетка", а развязка близка как никогда, уровнем ниже перемен нет. Как и в прошлый раз, все предложенные мною кандидатуры на должность гендира были отклонены представителями госкорпорации. Альтернативные кандидаты с их стороны предложены не были. Я голосовал за свою кандидатуру", - сообщает Шишкарев.Он добавил, что 27 февраля планируется созыв нового внеочередного собрания участников ООО "Управляющая компания "Дело" с той же повесткой и вновь планируется поставить вопрос смены руководства компании.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с основателем и председателем совета директоров ГК "Дело" Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев во вторник подтвердил свои намерения о выкупе доли, принадлежащей сейчас "Росатому".
бизнес, сергей шишкарев, росатом
Экономика, Бизнес, Сергей Шишкарев, Росатом
19:49 24.02.2026
 
Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора

Совет директоров ГК "Дело" вновь не договорился об избрании нового гендиректора

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Председатель совета директоров ГК "Дело", президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Совет директоров ГК "Дело" вновь не договорился об избрании нового гендиректора головной компании, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
"Состоялось "очередное" внеочередное общее собрание участников ООО "УК "Дело". По его итогам решить вопрос избрания нового генерального директора снова не удалось", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале.
В середине января Шишкарев сообщал, что на внеочередном собрании участников состав совета директоров переизбран, однако стороны не смогли договориться о смене гендиректора головной компании.
"Несмотря на то, что на уровне акционеров между мной и "Росатомом" достигнута принципиальная договоренность, и раскручена "рулетка", а развязка близка как никогда, уровнем ниже перемен нет. Как и в прошлый раз, все предложенные мною кандидатуры на должность гендира были отклонены представителями госкорпорации. Альтернативные кандидаты с их стороны предложены не были. Я голосовал за свою кандидатуру", - сообщает Шишкарев.
Он добавил, что 27 февраля планируется созыв нового внеочередного собрания участников ООО "Управляющая компания "Дело" с той же повесткой и вновь планируется поставить вопрос смены руководства компании.
Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с основателем и председателем совета директоров ГК "Дело" Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев во вторник подтвердил свои намерения о выкупе доли, принадлежащей сейчас "Росатому".
ЭкономикаБизнесСергей ШишкаревРосатом
 
 
