Совет директоров ГК "Дело" не договорился об избрании нового гендиректора

2026-02-24T19:49+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Совет директоров ГК "Дело" вновь не договорился об избрании нового гендиректора головной компании, сообщил председатель совета директоров и основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев. "Состоялось "очередное" внеочередное общее собрание участников ООО "УК "Дело". По его итогам решить вопрос избрания нового генерального директора снова не удалось", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале.В середине января Шишкарев сообщал, что на внеочередном собрании участников состав совета директоров переизбран, однако стороны не смогли договориться о смене гендиректора головной компании."Несмотря на то, что на уровне акционеров между мной и "Росатомом" достигнута принципиальная договоренность, и раскручена "рулетка", а развязка близка как никогда, уровнем ниже перемен нет. Как и в прошлый раз, все предложенные мною кандидатуры на должность гендира были отклонены представителями госкорпорации. Альтернативные кандидаты с их стороны предложены не были. Я голосовал за свою кандидатуру", - сообщает Шишкарев.Он добавил, что 27 февраля планируется созыв нового внеочередного собрания участников ООО "Управляющая компания "Дело" с той же повесткой и вновь планируется поставить вопрос смены руководства компании.Стратегический совет "Росатома" на фоне разногласий с основателем и председателем совета директоров ГК "Дело" Шишкаревым на прошлой неделе принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в этом активе, где у госкорпорации доля в 49%, а также о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе. Шишкарев во вторник подтвердил свои намерения о выкупе доли, принадлежащей сейчас "Росатому".
