Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну. "Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну", - написал Дмитриев в соцсети X. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
20:43 24.02.2026
 
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну

Дмитриев снова призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну.
"Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну", - написал Дмитриев в соцсети X.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
