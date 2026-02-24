https://1prime.ru/20260224/dmitriev-867785550.html
Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьера Великобритании Кира Стармера уйти в отставку, а не провоцировать ядерную войну. "Стармер должен уйти в отставку, прежде чем попытаться скрыть свой позор, спровоцировав ядерную войну", - написал Дмитриев в соцсети X. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
