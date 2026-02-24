Мишустин в отчете в Госдуме расскажет о развитии экономики

https://1prime.ru/20260224/doklad-867768635.html
2026-02-24T11:49+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в докладе в Государственной думе расскажет о проделанной работе за прошлый год, выполнении задач по развитию ключевых сфер экономики и социальной сферы РФ, сообщил глава правительства. Отчет правительства России в Государственной думе о работе, проделанной в 2025 году, пройдет 25 февраля. "Я представлю доклад о проделанной работе в прошлом году. Ну, конечно, прежде всего о выполнении задач, которые были поставлены президентом для поддержки граждан, для развития ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы", - сказал Мишустин на совещании правительства по подготовке к отчету в Госдуме. Он уточнил, что доклад также будет включать информацию о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.
