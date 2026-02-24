https://1prime.ru/20260224/durov-867763778.html
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму - 24.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T09:39+0300
2026-02-24T09:39+0300
2026-02-24T09:39+0300
технологии
общество
россия
павел дуров
telegram
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/51/841455163_0:26:1430:830_1920x0_80_0_0_0587296be71b45ba05132c7da0ad0cd2.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России. "Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - пишет издание.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/51/841455163_145:0:1286:856_1920x0_80_0_0_d77adfe0ce4d7cbfd1b7ebd63e5ad187.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, павел дуров, telegram, фсб
Технологии, Общество , РОССИЯ, Павел Дуров, Telegram, ФСБ
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
"Российская газета": ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму