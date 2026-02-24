Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму - 24.02.2026
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму - 24.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму
Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на... | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России. "Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - пишет издание.
09:39 24.02.2026
 
СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму

"Российская газета": ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Шеврон ФСБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России.
"Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - пишет издание.
 
