СМИ: ФСБ расследует действия Павла Дурова по делу о содействии терроризму

2026-02-24T09:39+0300

технологии

общество

россия

павел дуров

telegram

фсб

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Действия создателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму, об этом говорится в статье "Российской газеты", основанной на материалах ФСБ России. "Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - пишет издание.

технологии, общество , россия, павел дуров, telegram, фсб