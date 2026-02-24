https://1prime.ru/20260224/eksport-867780273.html

Экспорт немецкого автопрома в Китай упал на треть в 2025 году

2026-02-24T18:07+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт немецкого автопрома в Китай упал на 33% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует исследование Института немецкой экономики в Кёльне (IW). "Экспорт немецкой автомобильной промышленности в Китай в 2025 году сократился примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. С момента пика в 2022 году объем торговли легковыми автомобилями и автозапчастями упал более чем вдвое. Если тогда производители экспортировали товаров на сумму почти 30 миллиардов евро, то к 2025 году эта цифра сократится до менее чем 14 миллиардов евро", - сообщается в пресс-релизе IW. Резкий спад также фиксируется во многих ключевых для Германии отраслях экспорта. Так, на долю машиностроения приходится почти 21% немецкого экспорта товаров в Китай, но и в этом секторе экспорт сократился почти на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. Металлообрабатывающая промышленность также испытывает давление: ее экспорт в Китай сократился почти на 13% в 2025 году, а с момента пика в 2022 году снижение составляет около 25%. В то же время импорт металлопродукции из Китая в Германию значительно вырос: в прошлом году он увеличился почти на 13%. "Сильное падение экспорта при одновременном росте импорта - это не просто естественное следствие конъюнктурных колебаний, но и результат серьезных перекосов в условиях конкуренции", - заявил эксперт IW по внешней торговле Юрген Маттес. По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц непременно должен поднять эту тему во время своей предстоящей поездки в Китай. Как считает эксперт, Китай зависит от европейского рынка и получает там высокую прибыль. Это можно использовать как рычаг, в том числе в переговорах о поставках критически важного сырья и редкоземельных элементов, добавил Маттес. Визит канцлера ФРГ в Китай состоится с 24 по 26 февраля. Его будет сопровождать делегация из представителей бизнеса. Как сообщал представитель германского кабмина Себастьян Хилле, Германия стремится наладить сотрудничество с Китаем в тех сферах, в которых это необходимо и отвечает интересам обеих сторон.

