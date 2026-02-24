Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине к зиме, заявила глава ЕК - 24.02.2026
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине к зиме, заявила глава ЕК
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Пока мы помогаем (Украине - ред.) этой зимой, мы также начинаем готовиться к следующей зиме. Мы будем работать над новым, назовем это, энергетическим планом на 2026-2027 годы ,.. который будет включать в себя пакет энергетической помощи в размере 920 миллионов евро для стабилизации украинской энергетической системы", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Киеве.
20:08 24.02.2026
 
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине к зиме, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 млн евро

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Пока мы помогаем (Украине - ред.) этой зимой, мы также начинаем готовиться к следующей зиме. Мы будем работать над новым, назовем это, энергетическим планом на 2026-2027 годы ,.. который будет включать в себя пакет энергетической помощи в размере 920 миллионов евро для стабилизации украинской энергетической системы", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Киеве.
Флаги Европейского союза и Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Великобритания может присоединиться к кредитной линии ЕС для Украины
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАКиевУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
