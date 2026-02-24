https://1prime.ru/20260224/es-867784856.html
ЕС готовит пакет энергетической помощи Украине к зиме, заявила глава ЕК
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Европейский союз готовит пакет энергетической помощи Украине на 920 миллионов евро к следующей зиме, заявила во вторник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Пока мы помогаем (Украине - ред.) этой зимой, мы также начинаем готовиться к следующей зиме. Мы будем работать над новым, назовем это, энергетическим планом на 2026-2027 годы ,.. который будет включать в себя пакет энергетической помощи в размере 920 миллионов евро для стабилизации украинской энергетической системы", - сказала глава Европейской комиссии на пресс-конференции в Киеве.
