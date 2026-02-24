https://1prime.ru/20260224/es-867790086.html

Фон дер Ляйен сообщила Зеленскому плохие новости о вступлении Украины в ЕС

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на требование Владимира Зеленского обозначить конкретные сроки вступления Украины в ЕС, отказалась озвучить дату, сообщает издание "Страна.ua"."Я прекрасно понимаю, что для вас конкретная дата абсолютно важна. Сегодня вы говорили, что есть определенный ориентир, которого вы хотели бы достичь. С нашей стороны назвать дату пока невозможно", — заявила она на пленарном заседании "коалиции желающих".При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз продолжит поддержку Украины.Накануне Зеленский в интервью Financial Times призвал ЕС перестать уклоняться от решения и определить дату вступления Украины в объединение, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году.Как отмечал глава МИД Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации в декабре, Европа предпринимает попытки затормозить процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать военные действия до последнего украинца.В феврале Politico сообщала, что Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства уже в 2027 году. Документ предусматривает преодоление вето Венгрии с расчетом на возможное поражение премьера Виктора Орбана на выборах в апреле.Ранее, 15 февраля, глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны ЕС пока не готовы назвать Украине конкретные сроки вступления в блок.

