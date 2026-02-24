https://1prime.ru/20260224/evropa-867758269.html
"Внутренние проблемы". На Западе раскрыли, чем грозит поражение Украины
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Европейские страны противятся мирному разрешению конфликта на Украине, поскольку с его окончанием может усилиться напряженность внутри ЕС, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд."Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. <…> Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб", — отметил он.По мнению Прауда, ускоренное вступление Украины в ЕС способно спровоцировать новый, более масштабный конфликт с Россией."Если поспешить с принятием Украины в ЕС.<…> возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией. Ведь вы примете Украину, которая настроена антагонистически по отношению к России и хочет, чтобы ЕС сохранял по отношению к ней принципиально враждебную позицию. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши, только в усиленном варианте — с желанием, чтобы ЕС проводил по отношению к России принципиально враждебную, агрессивную политику", — подчеркнул Прауд.Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в декабре, Европа делает всё возможное, чтобы замедлить процесс дипломатического решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинского солдата. Газета Politico в феврале передавала, что Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства в союзе уже к 2027 году. Этот план предполагает обход вето Венгрии, при том что надеются на возможное поражение Виктора Орбана на выборах в апреле.
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ.
Европейские страны противятся мирному разрешению конфликта на Украине, поскольку с его окончанием может усилиться напряженность внутри ЕС, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд.
"Как мне кажется, американцы действительно хотят положить конец конфликту на Украине, а европейцы — нет. <…> Европейцы совершенно не хотят никакой нормализации отношений с Россией, им явно не нужно, чтобы конфликт закончился, потому что это могло бы вызвать еще большее давление внутри самой Европы, когда Украина будет стремиться вступить в этот клуб", — отметил он.
По мнению Прауда, ускоренное вступление Украины в ЕС способно спровоцировать новый, более масштабный конфликт с Россией.
"Если поспешить с принятием Украины в ЕС.<…> возникает риск начала общей, более масштабной войны Европы с Россией. Ведь вы примете Украину, которая настроена антагонистически по отношению к России и хочет, чтобы ЕС сохранял по отношению к ней принципиально враждебную позицию. Это станет чем-то вроде Прибалтики и Польши, только в усиленном варианте — с желанием, чтобы ЕС проводил по отношению к России принципиально враждебную, агрессивную политику", — подчеркнул Прауд.
Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в декабре, Европа делает всё возможное, чтобы замедлить процесс дипломатического решения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского продолжать военные действия до последнего украинского солдата.
Газета Politico в феврале передавала, что Евросоюз разрабатывает план из пяти пунктов для предоставления Украине частичного членства в союзе уже к 2027 году. Этот план предполагает обход вето Венгрии, при том что надеются на возможное поражение Виктора Орбана на выборах в апреле.
