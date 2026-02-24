Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России

https://1prime.ru/20260224/evrosojuz-867758784.html

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в 2025 году европейцы ввезли российского рыбного филе на 505,6 миллиона евро против 460,4 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 9,8% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 1999 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате доля России в рыбной импортной корзине ЕС составила 8,1% против 7,9% в 2024 году.

