Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России
Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России - 24.02.2026, ПРАЙМ
Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России
Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным...
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в 2025 году европейцы ввезли российского рыбного филе на 505,6 миллиона евро против 460,4 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 9,8% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 1999 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет. В результате доля России в рыбной импортной корзине ЕС составила 8,1% против 7,9% в 2024 году.
Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России

Евростат: ЕС увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю историю

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в 2025 году европейцы ввезли российского рыбного филе на 505,6 миллиона евро против 460,4 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок выросла на 9,8% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 1999 года. Более ранних данных ведомство не предоставляет.
В результате доля России в рыбной импортной корзине ЕС составила 8,1% против 7,9% в 2024 году.
 
