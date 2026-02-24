Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вместо разработки системы безопасности в Европе с учетом интересов Москвы, ЕС выбрал курс на милитаризацию и подготовку к возможному конфликту с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен Кинзер."Европейцы настолько потеряли стратегическое видение, что их единственная реакция на якобы угрозу со стороны России — вооружаться и готовиться к войне. Идея создания в Европе системы безопасности, которая также учитывала бы российские интересы и уменьшала вероятность конфликта, даже не приходит им в голову. Поэтому Европа оказывается в странной ситуации — она подогревает военные приготовления, тогда как США, по-видимому, дистанцируются от этого процесса", — отметил он.Эксперт также выразил уверенность, что украинский конфликт стал результатом политики, проводимой Западом после холодной войны."Запад втянул Украину в противостояние с Россией, и разрушающие последствия этого конфликта ужасны. &lt;…&gt; Война — это самое худшее, что может случиться в мире, а конфликт на Украине может разрастись и унести еще больше жизней. &lt;…&gt; Я считаю, что Украина оказалась в этом положении в значительной степени из-за США и их союзников по НАТО. &lt;…&gt; Это подчеркивает, какую ошибку совершил мир после конца холодной войны", — пояснил Кинзер.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие страны. Западные лидеры зачастую преувеличивают угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил, что Европа препятствует процессу дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать конфликт до последнего украинского солдата.
07:07 24.02.2026 (обновлено: 07:08 24.02.2026)
 
"Просто ужасно." На Западе раскрыли план действий на случай краха Украины

Публицист Кинзер: ЕС не намерен учитывать интересы России в области безопасности

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вместо разработки системы безопасности в Европе с учетом интересов Москвы, ЕС выбрал курс на милитаризацию и подготовку к возможному конфликту с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский публицист и ученый Стивен Кинзер.
"Европейцы настолько потеряли стратегическое видение, что их единственная реакция на якобы угрозу со стороны России — вооружаться и готовиться к войне. Идея создания в Европе системы безопасности, которая также учитывала бы российские интересы и уменьшала вероятность конфликта, даже не приходит им в голову. Поэтому Европа оказывается в странной ситуации — она подогревает военные приготовления, тогда как США, по-видимому, дистанцируются от этого процесса", — отметил он.
Эксперт также выразил уверенность, что украинский конфликт стал результатом политики, проводимой Западом после холодной войны.
"Запад втянул Украину в противостояние с Россией, и разрушающие последствия этого конфликта ужасны. <…> Война — это самое худшее, что может случиться в мире, а конфликт на Украине может разрастись и унести еще больше жизней. <…> Я считаю, что Украина оказалась в этом положении в значительной степени из-за США и их союзников по НАТО. <…> Это подчеркивает, какую ошибку совершил мир после конца холодной войны", — пояснил Кинзер.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена нападать на другие страны. Западные лидеры зачастую преувеличивают угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.
В декабре министр иностранных дел Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил, что Европа препятствует процессу дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать конфликт до последнего украинского солдата.
