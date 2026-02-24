https://1prime.ru/20260224/falkov-867781745.html

В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Уточняется, что министр выступил на пленарной сессии научной конференции "Биоэкономика - научно-технологический приоритет ХХI века". "В рамках исполнения указа нашего президента мы объединяем усилия с Российской академией наук в части фундаментальных научных исследований, привлекаем инженерные школы, индустриальных партнеров для создания платформенных решений – от биосинтеза и биокатализа до соответствующих материалов и гибридных систем", - сказал Фальков, слова которого приводятся на канале ведомства на платформе Max. Министр отметил, что необходимо корректировать программы подготовки кадров и по-другому выстраивать отношения между университетами и реальным сектором экономики, которые подразумевают раннее вовлечение студентов в реальные производственные процессы.

