В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях
Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:37+0300
2026-02-24T18:37+0300
2026-02-24T18:37+0300
экономика
технологии
россия
рф
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867781479_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_5a73be231304dd656e2f1237e91fad45.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Уточняется, что министр выступил на пленарной сессии научной конференции "Биоэкономика - научно-технологический приоритет ХХI века". "В рамках исполнения указа нашего президента мы объединяем усилия с Российской академией наук в части фундаментальных научных исследований, привлекаем инженерные школы, индустриальных партнеров для создания платформенных решений – от биосинтеза и биокатализа до соответствующих материалов и гибридных систем", - сказал Фальков, слова которого приводятся на канале ведомства на платформе Max. Министр отметил, что необходимо корректировать программы подготовки кадров и по-другому выстраивать отношения между университетами и реальным сектором экономики, которые подразумевают раннее вовлечение студентов в реальные производственные процессы.
технологии, россия, рф, минобрнауки
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Минобрнауки
Минобрнауки предложило перечень новых специальностей