В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях
Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:37+0300
2026-02-24T18:37+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Уточняется, что министр выступил на пленарной сессии научной конференции "Биоэкономика - научно-технологический приоритет ХХI века". "В рамках исполнения указа нашего президента мы объединяем усилия с Российской академией наук в части фундаментальных научных исследований, привлекаем инженерные школы, индустриальных партнеров для создания платформенных решений – от биосинтеза и биокатализа до соответствующих материалов и гибридных систем", - сказал Фальков, слова которого приводятся на канале ведомства на платформе Max. Министр отметил, что необходимо корректировать программы подготовки кадров и по-другому выстраивать отношения между университетами и реальным сектором экономики, которые подразумевают раннее вовлечение студентов в реальные производственные процессы.
18:37 24.02.2026
 
В Минобрнауки рассказали о создании платформенных решений в биотехнологиях

Фальков: Минобрнауки объединит ресурсы для создания платформенных решений в биотехнологиях

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФорум "Открытые инновации- 2015". День первый
Форум Открытые инновации- 2015. День первый - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Форум "Открытые инновации- 2015". День первый. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ объединяет потенциал фундаментальной науки, инженерных школ и промышленности для создания платформенных решений в сфере биотехнологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Уточняется, что министр выступил на пленарной сессии научной конференции "Биоэкономика - научно-технологический приоритет ХХI века".
"В рамках исполнения указа нашего президента мы объединяем усилия с Российской академией наук в части фундаментальных научных исследований, привлекаем инженерные школы, индустриальных партнеров для создания платформенных решений – от биосинтеза и биокатализа до соответствующих материалов и гибридных систем", - сказал Фальков, слова которого приводятся на канале ведомства на платформе Max.
Министр отметил, что необходимо корректировать программы подготовки кадров и по-другому выстраивать отношения между университетами и реальным сектором экономики, которые подразумевают раннее вовлечение студентов в реальные производственные процессы.
Минобрнауки предложило перечень новых специальностей
21 февраля, 04:12
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМинобрнауки
 
 
