https://1prime.ru/20260224/fas-867766971.html
ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО
ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО - 24.02.2026, ПРАЙМ
ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций, им грозят... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T10:59+0300
2026-02-24T10:59+0300
2026-02-24T10:59+0300
происшествия
бизнес
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5c15c92dd656ab18485837948cac5496.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций, им грозят административные штрафы, сообщает ведомство. "ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций... ФАС признала "Альянс строителей", "Совет проектировщиков" и "Лигу изыскателей" нарушившими антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении.Отмечается, что ассоциации осуществляли незаконную координацию экономической деятельности своих членов, устанавливая в локальных нормативных актах обязательное требование о прохождении обучения исключительно в организациях, которые заключили с ними договоры о сотрудничестве. Такие действия привели к отказу от заключения договоров с конкретными продавцами (образовательными организациями) и к ограничению конкуренции. Кроме того, служба установила, что саморегулируемые организации применяли меры дисциплинарного воздействия к членам СРО за отказ от соблюдения данных требований, искусственно ограничивая их право на свободный выбор поставщика образовательных услуг. Уточняется, что ФАС выдала саморегулируемым организациям предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства по факту осуществления незаконной координации экономической деятельности. "Нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - добавляется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861637654_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_a754ca6b00366dc8fb62e0b2c26db4f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, фас рф
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО
ФАС раскрыла незаконную координацию деятельности трёх профессиональных организаций
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций, им грозят административные штрафы, сообщает ведомство.
"ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций... ФАС признала "Альянс строителей", "Совет проектировщиков" и "Лигу изыскателей" нарушившими антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ассоциации осуществляли незаконную координацию экономической деятельности своих членов, устанавливая в локальных нормативных актах обязательное требование о прохождении обучения исключительно в организациях, которые заключили с ними договоры о сотрудничестве.
Такие действия привели к отказу от заключения договоров с конкретными продавцами (образовательными организациями) и к ограничению конкуренции.
Кроме того, служба установила, что саморегулируемые организации применяли меры дисциплинарного воздействия к членам СРО за отказ от соблюдения данных требований, искусственно ограничивая их право на свободный выбор поставщика образовательных услуг.
Уточняется, что ФАС выдала саморегулируемым организациям предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства по факту осуществления незаконной координации экономической деятельности.
"Нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - добавляется в сообщении.