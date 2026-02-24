https://1prime.ru/20260224/fas-867766971.html

ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО

ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех СРО

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций, им грозят административные штрафы, сообщает ведомство. "ФАС раскрыла незаконную координацию экономической деятельности трех профессиональных ассоциаций... ФАС признала "Альянс строителей", "Совет проектировщиков" и "Лигу изыскателей" нарушившими антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении.Отмечается, что ассоциации осуществляли незаконную координацию экономической деятельности своих членов, устанавливая в локальных нормативных актах обязательное требование о прохождении обучения исключительно в организациях, которые заключили с ними договоры о сотрудничестве. Такие действия привели к отказу от заключения договоров с конкретными продавцами (образовательными организациями) и к ограничению конкуренции. Кроме того, служба установила, что саморегулируемые организации применяли меры дисциплинарного воздействия к членам СРО за отказ от соблюдения данных требований, искусственно ограничивая их право на свободный выбор поставщика образовательных услуг. Уточняется, что ФАС выдала саморегулируемым организациям предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства по факту осуществления незаконной координации экономической деятельности. "Нарушителям грозят административные штрафы в соответствии с КоАП", - добавляется в сообщении.

