Запасы газа в Нидерландах упали до рекордно низкого уровня
Gasunie: газохранилища в Нидерландах оказались заполнены всего на 11%
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 24 фев - ПРАЙМ. Заполненность газохранилищ в Нидерландах составляет всего 11%, и это исторически низкий уровень, сообщил информационный портал Nu.nl со ссылкой на газотранспортную компанию Gasunie.
Запасы газа в Нидерландах находятся на исторически низком уровне, заполненность сократилась до 11%, подтвердил представитель Gasunie.
"У нас и раньше были небольшие запасы, но тогда доступный объем поставок на рынке был меньше, чем сейчас", - заявил представитель компании.
В то же время, по его словам, ситуация на газовом рынке пока что спокойная. "Поставки газа стабильны, и цены даже немного снижаются", - отметил он.
Так, по данным лондонской биржи ICE, мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного как раз в Нидерландах), открыли сегодняшние торги у отметки в 385 доллара за тысячу кубометров, а их расчётная цена по итогам торгов накануне составила 388,5 доллара.
При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов за тысячу кубометров, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Возвращаясь к данным портала, газ поступает в Нидерланды по разным маршрутам: за счет собственной добычи, транзита через Бельгию и Францию, а также морских поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе из США и стран Ближнего Востока.
В начале февраля запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, что стало самым низким показателем в Северо-Западной Европе.