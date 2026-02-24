https://1prime.ru/20260224/gaz-867786961.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на четыре процента
2026-02-24T21:40+0300
экономика
газ
торги
европа
ice
нидерланды
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились во вторник на 4% - до 372 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 385,3 доллара (-0,8%). Ценовой максимум составил 387,4 доллара (-0,3%), ценовой минимум - 370,4 доллара (-4,7%). Последние фьючерсы торговались по 371,5 доллара (-4,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
