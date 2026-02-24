Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" обеспечил восполнение запасов газа выше его добычи
"Газпром" обеспечил восполнение запасов газа выше его добычи - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Газпром" обеспечил восполнение запасов газа выше его добычи
"Газпром" в прошлом году обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи, и это случилось двадцать первый год подряд, сообщила компания. | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" в прошлом году обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи, и это случилось двадцать первый год подряд, сообщила компания. &quot;Газпром&quot; двадцать первый год подряд обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи&quot;, – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Отмечается, что в прошлом году выполнены все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин. В результате открыты новые залежи углеводородов в таких ключевых центрах газодобычи, как полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион. Увеличена сырьевая база "Газпрома" на шельфе Арктики, получен существенный прирост запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях, добавили в "Газпроме". Кроме того, в сложных природно-климатических условиях Карского моря завершено строительство очередной разведочной скважины на месторождении им. В.А. Динкова. Это часть последовательной работы для подготовки к освоению перспективных морских месторождений, отметили в компании. "Системная деятельность "Газпрома" по эффективному освоению действующих месторождений и поиску новых запасов создает прочную базу для долгосрочного надежного газоснабжения потребителей и вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности России", – говорится также в сообщении. Информацию о развитии минерально-сырьевой базы "Газпрома" и перспективах добычи газа в России рассмотрел во вторник совет директоров компании.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд "Газпром"
Стенд "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Газпром" в прошлом году обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи, и это случилось двадцать первый год подряд, сообщила компания.

"Газпром" двадцать первый год подряд обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Отмечается, что в прошлом году выполнены все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин. В результате открыты новые залежи углеводородов в таких ключевых центрах газодобычи, как полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион.
Увеличена сырьевая база "Газпрома" на шельфе Арктики, получен существенный прирост запасов на Ледовом и Ленинградском месторождениях, добавили в "Газпроме".
Кроме того, в сложных природно-климатических условиях Карского моря завершено строительство очередной разведочной скважины на месторождении им. В.А. Динкова. Это часть последовательной работы для подготовки к освоению перспективных морских месторождений, отметили в компании.
"Системная деятельность "Газпрома" по эффективному освоению действующих месторождений и поиску новых запасов создает прочную базу для долгосрочного надежного газоснабжения потребителей и вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности России", – говорится также в сообщении.
Информацию о развитии минерально-сырьевой базы "Газпрома" и перспективах добычи газа в России рассмотрел во вторник совет директоров компании.
