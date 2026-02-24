https://1prime.ru/20260224/germanija-867756721.html

В Германии призвали готовиться к серьезным экономическим проблемам

В Германии призвали готовиться к серьезным экономическим проблемам - 24.02.2026, ПРАЙМ

В Германии призвали готовиться к серьезным экономическим проблемам

Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T03:49+0300

2026-02-24T03:49+0300

2026-02-24T03:49+0300

энергетика

газ

экономика

германия

европа

фрг

алексей миллер

ес

газпром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867756721.jpg?1771894176

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Жителям Германии стоит приготовиться к серьезным экономическим проблемам на фоне иссякания запасов газа при отказе от поставок из России, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%. "Нам нужно готовиться к худшему, как при падении самолета, потому что запасы газа в хранилищах грозят упасть ниже 20%", - сказал Нимайер. Он объяснил, что при дальнейшем падении до 15%, если не будет поддерживаться давление, остатки газа в хранилищах даже не смогут нормально направляться абонентам. "Правительство (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца разрушает экономику, хотя могло бы просто закупать российский сжиженный природный газ, как это делают другие страны Европы", - добавил политик. Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза - Германии, как критически напряженную.

германия

европа

фрг

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, германия, европа, фрг, алексей миллер, ес, газпром