Глава Пентагона рассказал о разработке системы ПРО "Золотой купол"
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Министр войны США Пит Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.
"Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков", - описал Хегсет "Золотой купол" в ходе посещения одного из предприятий.
По словам министра, подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку "Золотого купола" в размере 25 миллиардов долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США активно ведут работу по размещению оружия в космосе и отказываются по предложению России договориться об отказе от таких действий, выступая лишь против размещения ядерного вооружения.
