В Госдуме предложили разрешить рефинансировать микрозаймы в банке

2026-02-24T04:22+0300

2026-02-24T04:22+0300

2026-02-24T05:13+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставить гражданам РФ возможность рефинансировать микрозайм в банковском секторе при подтвержденной платежеспособности заемщика. Соответствующее обращение на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным проработать механизм, который позволит гражданам переводить задолженность по микрозаймам в банки на более понятные и предсказуемые условия. Речь идет о возможности рефинансировать микрозайм в банковском секторе - при подтвержденной платежеспособности заемщика", - сказано в документе. По словам парламентария, обращения граждан показывают, что значительная часть людей, оформивших микрозаймы по неопытности, в сложной жизненной ситуации либо под воздействием агрессивной рекламы, впоследствии лишается возможности перейти на более устойчивую модель кредитования. Он отметил, что банки, как правило, отказывают в рефинансировании задолженности по микрозаймам, даже при наличии подтвержденного дохода и намерения заемщика исполнять обязательства. "Фактически заемщик оказывается в долговой спирали: высокая ставка и краткий срок микрозайма вынуждают его оформлять новые займы для погашения предыдущих обязательств. Особенно остро данная проблема затрагивает пожилых граждан, лиц с низкой финансовой грамотностью и граждан, оказавшихся в стрессовых обстоятельствах", - подчеркивается в обращении. Чернышов добавил, что важно сразу предусмотреть разумные ограничения, чтобы избежать злоупотреблений, например, установить право на такой перевод только один раз, определить максимальную сумму рефинансируемой задолженности, обязать заемщика подтвердить доход и исключить случаи намеренного наращивания долга ради получения более выгодных условий. "Прошу рассмотреть возможность разработки рекомендаций Банка России либо корректировки регулирования, чтобы банки были обязаны рассматривать такие заявки при наличии подтвержденной платежеспособности, а также определить понятные критерии перевода долга в банковский сегмент по ставке, соответствующей обычным потребительским кредитам", - говорится в письме. По его мнению, реализация инициативы позволит снизить долговую нагрузку населения, сократить риски просрочек и личных банкротств и укрепить доверие граждан к финансовой системе.

2026

