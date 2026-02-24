Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ограничить сферу применения режима для самозанятых - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ограничить сферу применения режима для самозанятых
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году. Соответствующие обращения в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра финансов РФ Антона Силуанова имеются в распоряжении РИА Новости. "Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т.д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду", - сказано в письме. В обращениях отмечается, что число самозанятых в России продолжает расти и сегодня составляет порядка 15 миллионов человек, в связи с чем вопрос перспектив правового режима после завершения эксперимента в 2029 году приобретает все большее социально-экономическое значение. При этом режим НПД, по мнению депутата, доказал свою востребованность благодаря простоте регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность и автоматизации налоговых отчислений. Одновременно, как подчеркивается в письмах, практика правоприменения выявила ряд системных проблем, в том числе злоупотребления со стороны работодателей, использующих режим для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, а также недостаточную социальную защищенность самозанятых. Отмечается, что большинство пользователей режима фактически не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с 1 января 2026 года. Нилов предлагает уже сейчас инициировать широкую общественную и межведомственную дискуссию о продлении доказавшего эффективность налогового режима в обновленном формате либо о параметрах нового механизма, который может прийти ему на смену после 2028 года. По его мнению, заблаговременное определение правовых рамок позволит обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики. Кроме того, в рамках формирования новой концепции режима предлагается рассмотреть вопрос о полноценной интеграции самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Соцфонд России, что позволит обеспечить гражданам базовые социальные гарантии и повысить устойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе.
россия, общество
07:12 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ограничить сферу применения режима для самозанятых и пересмотреть его параметры после завершения эксперимента в 2029 году.
Соответствующие обращения в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра финансов РФ Антона Силуанова имеются в распоряжении РИА Новости.
"Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т.д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду", - сказано в письме.
В обращениях отмечается, что число самозанятых в России продолжает расти и сегодня составляет порядка 15 миллионов человек, в связи с чем вопрос перспектив правового режима после завершения эксперимента в 2029 году приобретает все большее социально-экономическое значение.
При этом режим НПД, по мнению депутата, доказал свою востребованность благодаря простоте регистрации, отсутствию необходимости вести бухгалтерскую отчетность и автоматизации налоговых отчислений.
Одновременно, как подчеркивается в письмах, практика правоприменения выявила ряд системных проблем, в том числе злоупотребления со стороны работодателей, использующих режим для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, а также недостаточную социальную защищенность самозанятых. Отмечается, что большинство пользователей режима фактически не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности заработал только с 1 января 2026 года.
Нилов предлагает уже сейчас инициировать широкую общественную и межведомственную дискуссию о продлении доказавшего эффективность налогового режима в обновленном формате либо о параметрах нового механизма, который может прийти ему на смену после 2028 года.
По его мнению, заблаговременное определение правовых рамок позволит обеспечить плавный переход к новым условиям регулирования и снизить риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.
Кроме того, в рамках формирования новой концепции режима предлагается рассмотреть вопрос о полноценной интеграции самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в Соцфонд России, что позволит обеспечить гражданам базовые социальные гарантии и повысить устойчивость бюджетной системы в долгосрочной перспективе.
 
