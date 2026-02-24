https://1prime.ru/20260224/gossovet-867777044.html
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. На заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. "Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа – "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Кроме того, планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
