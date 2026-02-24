Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства - 24.02.2026
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства
2026-02-24T16:17+0300
2026-02-24T16:17+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. На заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. "Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа – "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Кроме того, планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
16:17 24.02.2026
 
В Кремле рассказали, что будут обсуждать на Госсовете Союзного государства

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. На заседании Высшего госсовета Союзного государства, в котором примут участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, планируется принять решения по практическим вопросам развития интеграционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа – "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Кроме того, планируется принять важные решения по ряду практических вопросов дальнейшего развития интеграционного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала