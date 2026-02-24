https://1prime.ru/20260224/habarovsk-867757246.html
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали
ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)… В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития", - сообщает следственное управление в Telegram-канале.
Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района ранее организовала проверку. Минэнерго региона информировало также, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы.
Как сообщал в понедельник вечером губернатор региона Дмитрий Демешин, аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника.
По информации краевого министерства энергетики, работы по устранению аварии продолжаются. К 11.00 (4.00 мск) теплосеть начнут заполнять водой.
