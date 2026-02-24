Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260224/habarovsk-867757246.html
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали
Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T04:43+0300
2026-02-24T04:43+0300
энергетика
общество
экономика
хабаровск
хабаровский край
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757246.jpg?1771897435
ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)… В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития", - сообщает следственное управление в Telegram-канале. Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района ранее организовала проверку. Минэнерго региона информировало также, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы. Как сообщал в понедельник вечером губернатор региона Дмитрий Демешин, аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника. По информации краевого министерства энергетики, работы по устранению аварии продолжаются. К 11.00 (4.00 мск) теплосеть начнут заполнять водой.
хабаровск
хабаровский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , хабаровск, хабаровский край, рф
Энергетика, Общество , Экономика, Хабаровск, Хабаровский край, РФ
04:43 24.02.2026
 
В Хабаровске завели дело после аварии на тепломагистрали

СК завел дело после аварии в Хабаровске, где без тепла остались почти 200 домов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 24 фев - ПРАЙМ. Уголовное дело заведено после аварии в Хабаровске, где без теплоснабжения остались почти 200 многоквартирных домов на четырех улицах города, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Ранее министерство энергетики Хабаровского края сообщило, что в Хабаровске произошла авария на тепломагистрали ТМ-33. Отключения горячей воды и отопления затронули дома по улицам: Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая, Бондаря.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)… В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития", - сообщает следственное управление в Telegram-канале.
Для установления причин аварии, а также координации специальных служб прокуратура Краснофлотского района ранее организовала проверку. Минэнерго региона информировало также, что повреждение на ТМ-33 было найдено. Предварительной причиной ведомство назвало заводской дефект участка трубы.
Как сообщал в понедельник вечером губернатор региона Дмитрий Демешин, аварийные бригады будут работать круглосуточно, чтобы устранить аварию и возобновить подачу воды и тепла в дома к 6.00 утра вторника.
По информации краевого министерства энергетики, работы по устранению аварии продолжаются. К 11.00 (4.00 мск) теплосеть начнут заполнять водой.
 
ЭнергетикаЭкономикаОбществоХабаровскХабаровский крайРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала