Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, но CAC 40 в ходе торгов обновил исторический максимум после выхода финансовой отчетности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04% - до 10 680,59 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,26%, до 8 519,21 пункта, а немецкий DAX сократился на 0,02%, до 24 986,25 пункта. Ранее во вторник CAC 40 обновил исторический максимум, достигнув 8 548,29 пункта. Аналитики обратили внимание на динамику акций французской компании - поставщика платежных услуг Edenred. Ее бумаги выросли в цене примерно на 3,93% после выхода отчетности за предыдущий год - показатель EBITDA вырос сильнее прогноза аналитиков. Акции медицинской компании ConvaTec Group PLC в Лондоне выросли на 10,4% на фоне увеличения выручки за 2025 год. Трейдеры также ожидают выхода окончательных данных о годовой инфляции в еврозоне за январь, которые будут опубликованы агентством Евростат в среду. Предварительная оценка показала, что за указанный период рост цен замедлился до 1,7% с уровня декабря в 2%.

