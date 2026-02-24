Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/indeksy-867787682.html
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно - 24.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, но CAC 40 в ходе торгов обновил исторический максимум после выхода финансовой отчетности... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T22:34+0300
2026-02-24T22:34+0300
экономика
рынок
индексы
торги
лондон
европа
dax
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, но CAC 40 в ходе торгов обновил исторический максимум после выхода финансовой отчетности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04% - до 10 680,59 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,26%, до 8 519,21 пункта, а немецкий DAX сократился на 0,02%, до 24 986,25 пункта. Ранее во вторник CAC 40 обновил исторический максимум, достигнув 8 548,29 пункта. Аналитики обратили внимание на динамику акций французской компании - поставщика платежных услуг Edenred. Ее бумаги выросли в цене примерно на 3,93% после выхода отчетности за предыдущий год - показатель EBITDA вырос сильнее прогноза аналитиков. Акции медицинской компании ConvaTec Group PLC в Лондоне выросли на 10,4% на фоне увеличения выручки за 2025 год. Трейдеры также ожидают выхода окончательных данных о годовой инфляции в еврозоне за январь, которые будут опубликованы агентством Евростат в среду. Предварительная оценка показала, что за указанный период рост цен замедлился до 1,7% с уровня декабря в 2%.
https://1prime.ru/20260224/torg-867785150.html
лондон
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, лондон, европа, dax, евростат
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЛОНДОН, ЕВРОПА, DAX, Евростат
22:34 24.02.2026
 
Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы Европы закрылись разнонаправленно во вторник

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Фондовые индексы США . Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снизились, но CAC 40 в ходе торгов обновил исторический максимум после выхода финансовой отчетности ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04% - до 10 680,59 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,26%, до 8 519,21 пункта, а немецкий DAX сократился на 0,02%, до 24 986,25 пункта.
Ранее во вторник CAC 40 обновил исторический максимум, достигнув 8 548,29 пункта.
Аналитики обратили внимание на динамику акций французской компании - поставщика платежных услуг Edenred. Ее бумаги выросли в цене примерно на 3,93% после выхода отчетности за предыдущий год - показатель EBITDA вырос сильнее прогноза аналитиков.
Акции медицинской компании ConvaTec Group PLC в Лондоне выросли на 10,4% на фоне увеличения выручки за 2025 год.
Трейдеры также ожидают выхода окончательных данных о годовой инфляции в еврозоне за январь, которые будут опубликованы агентством Евростат в среду. Предварительная оценка показала, что за указанный период рост цен замедлился до 1,7% с уровня декабря в 2%.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики
20:21
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЛОНДОНЕВРОПАDAXЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала