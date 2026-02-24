https://1prime.ru/20260224/kamchatka-867766273.html

На Камчатке около 200 человек не могут вылететь в Хабаровск из-за непогоды

На Камчатке около 200 человек не могут вылететь в Хабаровск из-за непогоды - 24.02.2026, ПРАЙМ

На Камчатке около 200 человек не могут вылететь в Хабаровск из-за непогоды

Порядка 200 пассажиров в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского "Елизово" ожидают отправления из-за задержки авиарейсов в Хабаровск, сообщила... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T10:36+0300

2026-02-24T10:36+0300

2026-02-24T10:36+0300

бизнес

хабаровск

южно-сахалинск

чита

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867766013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d30812cf9af5797425664788a9d3627d.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Порядка 200 пассажиров в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского "Елизово" ожидают отправления из-за задержки авиарейсов в Хабаровск, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Петропавловске-Камчатском порядка 200 пассажиров ожидают отправления в Хабаровск", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале. По данным прокуратуры, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Хабаровске задержаны вылеты рейсов в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Читу, Охотск, Чегдомын и во Владивосток. Кроме того, в Хабаровском крае отложены вылеты из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, Охотск, Аян, Чумикан, а также рейсов Нелькан – Хабаровск и Советская Гавань - Южно-Сахалинск. Ожидают отправления свыше 600 пассажиров. В аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием воздушных судов по техническим причинам и погодным условиям скорректировано расписание рейсов в Хабаровск, Красноярск, Читу и Санью. Ожидают отправления свыше 300 пассажиров. В Южно-Сахалинске задержаны рейсы в Советскую Гавань и Хабаровск, на которые зарегистрировано более 250 пассажиров. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг авиакомпаниями.

хабаровск

южно-сахалинск

чита

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровск, южно-сахалинск, чита