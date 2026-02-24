Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке около 200 человек не могут вылететь в Хабаровск из-за непогоды - 24.02.2026
На Камчатке около 200 человек не могут вылететь в Хабаровск из-за непогоды
2026-02-24T10:36+0300
2026-02-24T10:36+0300
бизнес
хабаровск
южно-сахалинск
чита
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Порядка 200 пассажиров в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского "Елизово" ожидают отправления из-за задержки авиарейсов в Хабаровск, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "В Петропавловске-Камчатском порядка 200 пассажиров ожидают отправления в Хабаровск", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале. По данным прокуратуры, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Хабаровске задержаны вылеты рейсов в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Читу, Охотск, Чегдомын и во Владивосток. Кроме того, в Хабаровском крае отложены вылеты из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, Охотск, Аян, Чумикан, а также рейсов Нелькан – Хабаровск и Советская Гавань - Южно-Сахалинск. Ожидают отправления свыше 600 пассажиров. В аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием воздушных судов по техническим причинам и погодным условиям скорректировано расписание рейсов в Хабаровск, Красноярск, Читу и Санью. Ожидают отправления свыше 300 пассажиров. В Южно-Сахалинске задержаны рейсы в Советскую Гавань и Хабаровск, на которые зарегистрировано более 250 пассажиров. Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг авиакомпаниями.
хабаровск
южно-сахалинск
чита
бизнес, хабаровск, южно-сахалинск, чита
Бизнес, Хабаровск, Южно-Сахалинск, ЧИТА
10:36 24.02.2026
 
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Порядка 200 пассажиров в международном аэропорту Петропавловска-Камчатского "Елизово" ожидают отправления из-за задержки авиарейсов в Хабаровск, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
"В Петропавловске-Камчатском порядка 200 пассажиров ожидают отправления в Хабаровск", — проинформировало надзорное ведомство в Telegram-канале.
По данным прокуратуры, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Хабаровске задержаны вылеты рейсов в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Николаевск-на-Амуре, Читу, Охотск, Чегдомын и во Владивосток. Кроме того, в Хабаровском крае отложены вылеты из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, Охотск, Аян, Чумикан, а также рейсов Нелькан – Хабаровск и Советская Гавань - Южно-Сахалинск. Ожидают отправления свыше 600 пассажиров.
В аэропорту Владивостока в связи с поздним прибытием воздушных судов по техническим причинам и погодным условиям скорректировано расписание рейсов в Хабаровск, Красноярск, Читу и Санью. Ожидают отправления свыше 300 пассажиров.
В Южно-Сахалинске задержаны рейсы в Советскую Гавань и Хабаровск, на которые зарегистрировано более 250 пассажиров.
Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг авиакомпаниями.
 
БизнесХабаровскЮжно-СахалинскЧИТА
 
 
Заголовок открываемого материала