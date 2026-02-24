Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада вводит допсанкции в отношении России, преимущественно в энергетике - 24.02.2026, ПРАЙМ
Канада вводит допсанкции в отношении России, преимущественно в энергетике
2026-02-24T18:29+0300
2026-02-24T18:29+0300
энергетика
мировая экономика
канада
украина
киев
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада вводит дополнительные санкции против более 50 российских физических и юридических лиц, преимущественно в энергетическом секторе, заявила во вторник глава МИД североамериканской страны Анита Ананд. "Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам перед заседанием кабинета министров. По ее словам, данные меры обусловлены продолжающимся конфликтом на Украине, в котором Оттава выступает в поддержку Киева.
мировая экономика, канада, украина, киев, мид
Энергетика, Мировая экономика, КАНАДА, УКРАИНА, Киев, МИД
18:29 24.02.2026
 
© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава. Архивное фото
© Unsplash/Jason Hafso
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада вводит дополнительные санкции против более 50 российских физических и юридических лиц, преимущественно в энергетическом секторе, заявила во вторник глава МИД североамериканской страны Анита Ананд.
"Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам перед заседанием кабинета министров.
По ее словам, данные меры обусловлены продолжающимся конфликтом на Украине, в котором Оттава выступает в поддержку Киева.
