Канада вводит допсанкции в отношении России, преимущественно в энергетике

2026-02-24T18:29+0300

ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада вводит дополнительные санкции против более 50 российских физических и юридических лиц, преимущественно в энергетическом секторе, заявила во вторник глава МИД североамериканской страны Анита Ананд. "Сегодня я объявляю о дополнительных санкциях сверх уже введенных более 4 тысяч ограничений против российских лиц и организаций. В частности, речь идет о 51 новом ограничении, в основном направленном на энергетический сектор", - сказала Ананд журналистам перед заседанием кабинета министров. По ее словам, данные меры обусловлены продолжающимся конфликтом на Украине, в котором Оттава выступает в поддержку Киева.

