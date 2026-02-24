https://1prime.ru/20260224/kartofel-867756486.html
Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии
Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии - 24.02.2026, ПРАЙМ
Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии
Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T03:16+0300
2026-02-24T03:16+0300
2026-02-24T03:16+0300
бизнес
финансы
россия
мордовия
башкирия
нижегородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867756486.jpg?1771892189
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку регионов с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия - 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской области, где килограмм стоил в начале года 35,3 рубля, а также в Смоленской области - 35,4 рубля.
Жители Нижегородской области в среднем тратят 36,3 рубля за килограмм картофеля, а Чувашии и Курской области - по 36,4 рубля. Чуть дороже - 36,8 рубля - картошка обойдется в Омской области, в Марий Эл за нее попросят 37,2 рубля. Десятку регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область с 37,4 рубля.
Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 50,5 рубля.
мордовия
башкирия
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, россия, мордовия, башкирия, нижегородская область
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОРДОВИЯ, БАШКИРИЯ, Нижегородская область
Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии
Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В тройку регионов с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия - 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской области, где килограмм стоил в начале года 35,3 рубля, а также в Смоленской области - 35,4 рубля.
Жители Нижегородской области в среднем тратят 36,3 рубля за килограмм картофеля, а Чувашии и Курской области - по 36,4 рубля. Чуть дороже - 36,8 рубля - картошка обойдется в Омской области, в Марий Эл за нее попросят 37,2 рубля. Десятку регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область с 37,4 рубля.
Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 50,5 рубля.