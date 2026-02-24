https://1prime.ru/20260224/kartofel-867756486.html

Самый дешевый картофель в январе был в Мордовии

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Самый дешевый картофель среди всех регионов России в январе был в Мордовии - 32 рубля за килограмм, следует из анализа РИА Новости данных статистики. В тройку регионов с наиболее доступным картофелем также вошли Брянская область и Башкирия - 33 и 35 рублей соответственно. Чуть дороже картофель стоил в Пензенской области, где килограмм стоил в начале года 35,3 рубля, а также в Смоленской области - 35,4 рубля. Жители Нижегородской области в среднем тратят 36,3 рубля за килограмм картофеля, а Чувашии и Курской области - по 36,4 рубля. Чуть дороже - 36,8 рубля - картошка обойдется в Омской области, в Марий Эл за нее попросят 37,2 рубля. Десятку регионов с самым доступным картофелем замыкает Костромская область с 37,4 рубля. Килограмм картофеля в Москве стоит 54,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 50,5 рубля.

