Как уничтожить банковскую карту: опасные и безопасные способы

Как уничтожить банковскую карту: опасные и безопасные способы - 24.02.2026, ПРАЙМ

Как уничтожить банковскую карту: опасные и безопасные способы

Рано или поздно срок действия любой банковской карты подойдет к концу, и клиент или получает взамен новую, либо решает вовсе прекратить пользоваться картой.

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Рано или поздно срок действия любой банковской карты подойдет к концу, и клиент или получает взамен новую, либо решает вовсе прекратить пользоваться картой.Отметим, что ранее существовала практика, в рамках которой обязательной процедурой было возвращение карты в банк-эмитент, который выступал собственником карты (об этом часто было указано мелким шрифтом на самой карте). Но в настоящее время такая неудобная норма больше не актуальна — дальнейшая судьба карты полностью зависит от самого владельца.Многие люди совершают большую ошибку с точки зрения безопасности, просто выбрасывая старые карты в мусорные контейнеры или даже оставляя их возле банкоматов. В этом ряду стоит и передача старой карты детям в качестве игрушки или продажа старой карты как предмета коллекционирования на популярных интернет - площадках. Подобное поведение несет в себе риски.Дело в том, что на банковской карте содержится масса конфиденциальной информации — магнитная лента, чип, голограммы и буквенно-цифровые коды, связанные с банковским счетом клиента. Если эта информация попадет в чужие руки, то данные могут быть считаны и использованы мошенниками. Злоумышленники все равно могут занести данные в мошеннические базы и использовать их в комбинации с социальными инженерными схемами, обходя традиционные методы защиты.Для надежной защиты необходимо физически уничтожить карту, существует ряд способов, как это можно сделать. Перед утилизацией следует еще раз убедиться, что карта заблокирована!Среди методов утилизации банковских карт есть надежные и опасные.Безопасные способы утилизацииИзмельчение карты. Так традиционно поступают в российских банках, это самый надежный и экологически чистый способ утилизации. Лучше всего использовать шредер — профессиональный измельчитель документов. Он полностью разрушает карту на мелкие части, которые невозможно собрать. Механическое измельчение через разрезание карты на мелкие кусочки с помощью режущих инструментов тоже можно использовать, но нужно делать это правильно. Прежде всего, нужно разрезать пластик именно там, где находятся идентификационные элементы — магнитная полоса, чип, номер карты, подписи и голограммы.Термический метод — сжигание карты в огне, при котором пластик полностью сгорает. Очень надежный метод, но с экологической точки зрения это опасный метод, поскольку сжигание пластика выделяет вредные газы.Химический метод предусматривает использование специальных реагентов, разрушающих структуру пластика. Также очень надежный метод, но возникнет проблема экологически правильной утилизации химических отходов.Опасные способы утилизации и их последствияРваная или разделенная на несколько частей карта. Если просто разделить карту на несколько частей, её можно склеить специальным клеем, и она сохранит работоспособность.Вырезание магнитной полосы или чипа — технически возможно, но требует специальных навыков и инструментов. Причем чип карты скорее всего потребует дополнительных усилий для надежной утилизации.Сгибание — многократное сгибание может повредить чип, но не может гарантировать полную неработоспособность карты.Важно помнить общее правило: уничтожение банковской карты должно быть необратимым! При использовании неправильных методов существует риск, что карта останется работоспособной и может попасть к злоумышленникам. Нужно всегда использовать только проверенные и надёжные способы уничтожения. Такой подход значительно снижает риски утечки персональных данных. Хотя после получения новой карты старая перестает работать и не может использоваться для снятия денег, сама информация, записанная на ней, остается уязвимой. Поэтому безопасность утилизации карты имеет первостепенное значение.В том случае, если клиент принял решение окончательно отказаться от использования карты, необходимо также закрыть к ней привязанный банковский счет, оптимально это сделать до утилизации самой карты. Как правило, это легко сделать в мобильном приложении банка.Закрытие счета позволит избежать неожиданных переводов на него, списаний за разные услуги, а также ситуаций с перерасходом средств и отрицательным балансом. Если на счете остались средства, клиент всегда сможет перевести с него деньги в другие банки или получить деньги, обратившись в банк с паспортом — причем наличие самого пластика для этого не обязательно.Автор - Василий Кутьин, к.э.н., директор по аналитике Инго Банка

