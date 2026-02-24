https://1prime.ru/20260224/kihara-867758107.html
Кихара не сказал о санкциях в отношении России
ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России.
Обычно вопросы помощи Украине и санкционных мер против России были связаны.
"Наша страна вместе с другими странами, начиная с G7, объявила об оказании гуманитарной, финансовой помощи, помощи в области восстановления на общую сумму 20 миллиардов долларов и последовательно ее осуществляет. Мы и впредь в тесном взаимодействии с мировым сообществом, чтобы сделать украинское общество и экономику крепкими, будем продвигать помощь на ее восстановление силами государства и бизнеса", - сказал Кихара.
