https://1prime.ru/20260224/kihara-867758107.html

Кихара не сказал о санкциях в отношении России

Кихара не сказал о санкциях в отношении России - 24.02.2026, ПРАЙМ

Кихара не сказал о санкциях в отношении России

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T06:11+0300

2026-02-24T06:11+0300

2026-02-24T06:11+0300

экономика

мировая экономика

россия

украина

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867758107.jpg?1771902692

ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара, говоря о помощи Украине, не сказал о санкциях в отношении России. Обычно вопросы помощи Украине и санкционных мер против России были связаны. "Наша страна вместе с другими странами, начиная с G7, объявила об оказании гуманитарной, финансовой помощи, помощи в области восстановления на общую сумму 20 миллиардов долларов и последовательно ее осуществляет. Мы и впредь в тесном взаимодействии с мировым сообществом, чтобы сделать украинское общество и экономику крепкими, будем продвигать помощь на ее восстановление силами государства и бизнеса", - сказал Кихара.

украина

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, япония