Названы лидеры российского кинопроката в праздничные дни - 24.02.2026
Названы лидеры российского кинопроката в праздничные дни
2026-02-24T11:46+0300
2026-02-24T11:46+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фильмы "Сказка о царе Салтане", "Красавица" и "Король и Шут. Навсегда" стали лидерами российского кинопроката в праздничные дни с 21 по 23 февраля, выяснило РИА Новости. Картина Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина, общие сборы которой 21 февраля превысили 1 миллиард рублей, в праздничные дни с 21 по 23 февраля заработала порядка 484 миллионов рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фильм за этот период посмотрело более 1,1 миллиона зрителей, при этом наиболее востребованы были сеансы 22 февраля: их посетили почти 400 тысяч человек, а киносборы в этот день составили 173,9 миллиона рублей. Вторым по популярности у россиян стала историческая мелодрама о блокаде Ленинграда "Красавица", стартовавшая в прокате 19 февраля: за период с 21 по 23 февраля премьера заработала более 124 миллионов рублей, кинопоказы посетили порядка 274 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает художественный фильм "Король и Шут. Навсегда" о музыкальной панк-группе "Король и Шут", ставший продолжением сериала. В праздничные дни полнометражную картину о популярных рокерах пришли посмотреть в кинотеатры более 154 тысяч россиян, а киносборы за этот период составили почти 80 миллионов рублей. В пятерку лидеров кинопроката за праздничные выходные вошли также голливудский триллер "Горничная" и приключенческий фильм из Кыргызстана "Рай под ногами матерей-2: письмо матери": первый заработал порядка 57 миллионов рублей, оставаясь востребованным у зрителя более месяца, а второй - более 21 миллиона рублей и привлек в кинотеатры более 47 тысяч человек.
общество , культура, кино, россия
11:46 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фильмы "Сказка о царе Салтане", "Красавица" и "Король и Шут. Навсегда" стали лидерами российского кинопроката в праздничные дни с 21 по 23 февраля, выяснило РИА Новости.
Картина Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина, общие сборы которой 21 февраля превысили 1 миллиард рублей, в праздничные дни с 21 по 23 февраля заработала порядка 484 миллионов рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фильм за этот период посмотрело более 1,1 миллиона зрителей, при этом наиболее востребованы были сеансы 22 февраля: их посетили почти 400 тысяч человек, а киносборы в этот день составили 173,9 миллиона рублей.
Вторым по популярности у россиян стала историческая мелодрама о блокаде Ленинграда "Красавица", стартовавшая в прокате 19 февраля: за период с 21 по 23 февраля премьера заработала более 124 миллионов рублей, кинопоказы посетили порядка 274 тысячи человек.
Тройку лидеров замыкает художественный фильм "Король и Шут. Навсегда" о музыкальной панк-группе "Король и Шут", ставший продолжением сериала. В праздничные дни полнометражную картину о популярных рокерах пришли посмотреть в кинотеатры более 154 тысяч россиян, а киносборы за этот период составили почти 80 миллионов рублей.
В пятерку лидеров кинопроката за праздничные выходные вошли также голливудский триллер "Горничная" и приключенческий фильм из Кыргызстана "Рай под ногами матерей-2: письмо матери": первый заработал порядка 57 миллионов рублей, оставаясь востребованным у зрителя более месяца, а второй - более 21 миллиона рублей и привлек в кинотеатры более 47 тысяч человек.
 
