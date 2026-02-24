https://1prime.ru/20260224/kino-867768492.html
Названы лидеры российского кинопроката в праздничные дни
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фильмы "Сказка о царе Салтане", "Красавица" и "Король и Шут. Навсегда" стали лидерами российского кинопроката в праздничные дни с 21 по 23 февраля, выяснило РИА Новости. Картина Сарика Андреасяна "Сказка о царе Салтане" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина, общие сборы которой 21 февраля превысили 1 миллиард рублей, в праздничные дни с 21 по 23 февраля заработала порядка 484 миллионов рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фильм за этот период посмотрело более 1,1 миллиона зрителей, при этом наиболее востребованы были сеансы 22 февраля: их посетили почти 400 тысяч человек, а киносборы в этот день составили 173,9 миллиона рублей. Вторым по популярности у россиян стала историческая мелодрама о блокаде Ленинграда "Красавица", стартовавшая в прокате 19 февраля: за период с 21 по 23 февраля премьера заработала более 124 миллионов рублей, кинопоказы посетили порядка 274 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает художественный фильм "Король и Шут. Навсегда" о музыкальной панк-группе "Король и Шут", ставший продолжением сериала. В праздничные дни полнометражную картину о популярных рокерах пришли посмотреть в кинотеатры более 154 тысяч россиян, а киносборы за этот период составили почти 80 миллионов рублей. В пятерку лидеров кинопроката за праздничные выходные вошли также голливудский триллер "Горничная" и приключенческий фильм из Кыргызстана "Рай под ногами матерей-2: письмо матери": первый заработал порядка 57 миллионов рублей, оставаясь востребованным у зрителя более месяца, а второй - более 21 миллиона рублей и привлек в кинотеатры более 47 тысяч человек.
