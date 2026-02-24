Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай включил 20 японских компаний в список экспортного контроля - 24.02.2026, ПРАЙМ
Китай включил 20 японских компаний в список экспортного контроля
Китай включил 20 японских компаний в список экспортного контроля
ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китай включил 20 японских компаний, участвующих в наращивании военной мощи Японии, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, в список экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР. "В соответствии с Законом КНР об экспортном контроле и положениями КНР об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, было принято решение включить в список экспортного контроля 20 японских предприятий, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, участвующих в наращивании военного потенциала Японии", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Меры предусматривают, что экспортерам запрещается поставлять товары двойного назначения указанным 20 предприятиям, а иностранным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять указанным 20 предприятиям товары двойного назначения, произведенные в КНР. "Вся текущая связанная с этим деятельность должна быть немедленно прекращена", - указано в документе. Вместе с тем отмечается, что в особых случаях, когда экспорт соответствующих товаров действительно необходим, экспортеры должны подать заявление в министерство коммерции КНР. Меры вступили в силу с момента публикации заявления. В список включены Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment , Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company, KAWAJU Gifu Engineering , Fujitsu Defense & National Security, IHI Power Systems, IHI Master Metal, IHI Jet Service, IHI Aerospace , IHI Aero Manufacturing, IHI Aerospace Engineering, NEC Network and Sensor Systems, NEC Aerospace Systems, Japan Marine United Corporation, JMU Defense Systems, National Defense Academy of Japan, Japan Aerospace Exploration Agency.
мировая экономика, китай, кнр, япония
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ЯПОНИЯ
06:02 24.02.2026
 
Китай включил 20 японских компаний в список экспортного контроля

Китай включил 20 японских компаний в список экспортного контроля

ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китай включил 20 японских компаний, участвующих в наращивании военной мощи Японии, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, в список экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР.
"В соответствии с Законом КНР об экспортном контроле и положениями КНР об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, было принято решение включить в список экспортного контроля 20 японских предприятий, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, участвующих в наращивании военного потенциала Японии", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Меры предусматривают, что экспортерам запрещается поставлять товары двойного назначения указанным 20 предприятиям, а иностранным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять указанным 20 предприятиям товары двойного назначения, произведенные в КНР.
"Вся текущая связанная с этим деятельность должна быть немедленно прекращена", - указано в документе.
Вместе с тем отмечается, что в особых случаях, когда экспорт соответствующих товаров действительно необходим, экспортеры должны подать заявление в министерство коммерции КНР.
Меры вступили в силу с момента публикации заявления.
В список включены Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment , Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company, KAWAJU Gifu Engineering , Fujitsu Defense & National Security, IHI Power Systems, IHI Master Metal, IHI Jet Service, IHI Aerospace , IHI Aero Manufacturing, IHI Aerospace Engineering, NEC Network and Sensor Systems, NEC Aerospace Systems, Japan Marine United Corporation, JMU Defense Systems, National Defense Academy of Japan, Japan Aerospace Exploration Agency.
 
