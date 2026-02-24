https://1prime.ru/20260224/kitaj-867758176.html

Китай внес 20 японских компаний в список наблюдения

2026-02-24T06:11+0300

экономика

китай

япония

ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китай внес 20 японских предприятий, включая Subaru Corporation и Fuji Aerospace Technology, в список наблюдения, что предусматривает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении разрешений на экспорт товаров двойного назначения соответствующим компаниям, говорится в опубликованном во вторник заявлении министерства коммерции КНР. "В соответствии с Законом КНР об экспортном контроле и положениями КНР об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения, было принято решение добавить 20 японских компаний, включая Subaru Corporation, конечные пользователи и цели использования товаров двойного назначения которых не могут быть подтверждены, в список компаний, находящихся под наблюдением", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Внесение в список наблюдения означает, что китайские экспортеры, поставляющие товары двойного назначения соответствующим организациям, не могут подавать заявки на получение общих лицензий или получать экспортные документы путем стандартной регистрации и подачи информации. При подаче заявки на получение разрешения они должны представить отчет об оценке рисков, связанных с компанией, включенной в список наблюдения, а также письменное обязательство компании не использовать товары двойного назначения в целях, которые могли бы повысить военный потенциал Японии. "Министерство коммерции КНР ужесточит проверки конечного пользователя и конечного использования экспортируемых товаров двойного назначения компаниями, включенными в список наблюдения. Экспорт, предназначенный для использования японскими военными, в военных целях и для любых других целей, которые могут повысить военный потенциал Японии, одобрен не будет", - уточнили в минкоммерции КНР. Вместе с тем подчеркивается, что предприятия, включенные в список наблюдения и выполняющие свои обязательства по сотрудничеству в рамках проверок, могут подать заявку на исключение из списка наблюдения. Меры вступили в силу с момента публикации заявления. В список наблюдения включены Subaru Corporation, Fuji Aerospace Technology, Eneos Corporation, Yusoki, Itochu Aviation, Leda Group Holdings, Institute of Science Tokyo, Mitsubishi Materials Corporation, ASPP, Yashima Denki, Sumitomo Heavy Industries, TDK Corporation, Mitsui Bussan Aerospace, Hino Motors, Tokin Corporation, Nissin Electric, Sun Tectro, Nitto Denko Corporation, NOF Corporation, Nacalai Tesque.

