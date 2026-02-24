https://1prime.ru/20260224/kitaj-867758699.html

Китай ввел ограничения на экспорт товаров двойного назначения

2026-02-24T06:35+0300

ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китай ввел ряд ограничений на экспорт товаров двойного назначения в отношении 40 японских предприятий с целью сдерживания ядерных амбиций Токио, заявил во вторник в министерстве коммерции КНР. Минкоммерции КНР во вторник внесло 20 предприятий, участвующих в наращивании военной мощи Японии, включая Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, в список экспортного контроля за товарами двойного назначения, китайским экспортерам запрещается поставлять им товары двойного назначения, а иностранным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять им соответствующие товары, произведенные в КНР. Помимо этого, Китай внес 20 других японских предприятий, включая Subaru Corporation и Fuji Aerospace Technology, в список наблюдения, что предусматривает дополнительные проверки и оценку рисков при одобрении поставок им товаров двойного назначения из КНР. "Вышеуказанные меры направлены на сдерживание "ремилитаризации" Японии и ее стремления обладать ядерным оружием, они являются полностью обоснованными, разумными и законными", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что действия Китая по включению японских компаний в соответствующие списки в соответствии с законом направлены лишь на небольшое число японских компаний, а введенные меры распространяются только на товары двойного назначения. "Это не повлияет на нормальные китайско-японские торгово-экономические связи, добросовестным и законопослушным японским компаниям абсолютно не о чем беспокоиться", - указали в минкоммерции КНР.

