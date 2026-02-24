Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.02.2026 Коалиция желающих подтвердила намерение направить войска на Украину
Коалиция желающих подтвердила намерение направить войска на Украину
ЛОНДОН, 24 фев - ПРАЙМ. Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности", следует из заявления, распространенного канцелярией британского премьера Кира Стармера по итогам переговоров. В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. "Они подтвердили роль, которую "коалиция желающих" намерена играть в обеспечении многоуровневых гарантий безопасности, как было согласовано на встрече в Париже в январе 2026 года, в том числе через многонациональные силы при поддержке Соединенных Штатов", - говорится в заявлении. Лидеры "коалиции" также приветствовали усилия США по мирным переговорам и отметили, что в них должны участвовать все соответствующие стороны, когда на карту поставлены их интересы. Кроме того, страны "коалиции желающих" подтвердили свою приверженность "усилению экономического давления на Россию", в том числе через дополнительные санкции. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В России не раз заверяли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможности предоставить европейцам места на переговорах России и США по урегулированию украинского кризиса, 18 февраля заявила, что сначала Евросоюзу надо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы "на ногах".
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
