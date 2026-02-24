Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт растворимого кофе в Казахстан в 2,2 раза - 24.02.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт растворимого кофе в Казахстан в 2,2 раза
Россия в 2025 году нарастила в 2,2 раза экспорт растворимого кофе в Казахстан - до 131 миллиона долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила в 2,2 раза экспорт растворимого кофе в Казахстан - до 131 миллиона долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Драйвером роста экспорта стал рынок Казахстана: если в 2024 году Россия отгрузила в эту страну растворимого кофе на 58 миллионов долларов, то в 2025 - на сумму более 131 миллиона долларов. Таким образом, экспортная выручка выросла более чем в 2,2 раза", - говорится в сообщении. Так, самым крупным импортером стал Казахстан. Затем идет Белоруссия - около 95 миллионов долларов, Узбекистан - более 33 миллионов долларов, Грузия - более 24 миллионов долларов и Израиль - около 12 миллионов долларов. Также там добавили, что в 2025 году Россия возобновила отгрузки этого вида продукции АПК в Оман, поставив растворимого кофе на сумму более 120 тысяч долларов. При этом общий российский экспорт за 2025 год составил более 51 тысячи тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе на сумму более 366 миллионов долларов. Там уточнили, что в сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 28% в стоимостном выражении.
бизнес, россия, казахстан, белоруссия, узбекистан, агроэкспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт
11:10 24.02.2026
 
Россия нарастила экспорт растворимого кофе в Казахстан в 2,2 раза

"Агроэкспорт": РФ в 2025 году нарастила экспорт растворимого кофе в Казахстан в 2,2 раза

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
© flickr.com / sly06
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила в 2,2 раза экспорт растворимого кофе в Казахстан - до 131 миллиона долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Драйвером роста экспорта стал рынок Казахстана: если в 2024 году Россия отгрузила в эту страну растворимого кофе на 58 миллионов долларов, то в 2025 - на сумму более 131 миллиона долларов. Таким образом, экспортная выручка выросла более чем в 2,2 раза", - говорится в сообщении.
Так, самым крупным импортером стал Казахстан. Затем идет Белоруссия - около 95 миллионов долларов, Узбекистан - более 33 миллионов долларов, Грузия - более 24 миллионов долларов и Израиль - около 12 миллионов долларов.
Также там добавили, что в 2025 году Россия возобновила отгрузки этого вида продукции АПК в Оман, поставив растворимого кофе на сумму более 120 тысяч долларов.
При этом общий российский экспорт за 2025 год составил более 51 тысячи тонн экстрактов, эссенций и концентратов кофе или готовых продуктов на их основе на сумму более 366 миллионов долларов.
Там уточнили, что в сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 28% в стоимостном выражении.
