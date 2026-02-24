https://1prime.ru/20260224/kreditka-867640335.html

Почему кредитка с лимитом в 50 тысяч рублей опаснее крупного займа

2026-02-24T02:02+0300

финансы

банки

кредитные карты

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Кредитная карта с лимитом 30–50 тысяч рублей кажется безобидным финансовым инструментом. Небольшая сумма "на всякий случай" и наличие льготного периода создают ощущение безопасности. Однако именно такие карты чаще всего становятся причиной появления больших долгов, рассказала агентству “Прайм” экономист Ольга Гогаладзе.“Главная опасность — в иллюзии контроля. Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги”, - пояснила она.Проблемы начинаются, когда клиент вносит не всю сумму в льготный период, а только минимальный платеж. В среднем он составляет 3–5% от задолженности. При ставке по кредитной карте 20–30% годовых остаток долга начинает быстро расти. Даже при долге в 50 тысяч рублей переплата за год может достигать 15–20 тысяч, если пользоваться картой постоянно и не закрывать ее полностью.Дополнительный риск - это комиссии и особенности договора. Например, снятие наличных почти всегда лишает льготного периода, а переводы с кредитки могут облагаться повышенной ставкой. Некоторые банки также подключают платные услуги — страховки, уведомления, сервисные пакеты, которые увеличивают итоговую нагрузку.Отдельная ловушка — наличие нескольких кредитных карт. Даже если по каждой лимит небольшой, совокупная задолженность может быстро превысить комфортный уровень. При этом банки, видя активное использование лимита, нередко повышают его автоматически, создавая дополнительный соблазн потратить больше.“Мы рекомендуем использовать кредитную карту только как инструмент краткосрочной беспроцентной рассрочки и обязательно закрывать задолженность полностью в рамках льготного периода. Также важно отключить платные опции, не снимать наличные и не держать несколько карт без необходимости”, - советует Ольга Гогаладзе.Если карта используется регулярно для покрытия нехватки денег до зарплаты, это сигнал о системной проблеме с бюджетом. В таком случае стоит пересмотреть расходы и создать финансовую подушку, а не полагаться на заемные средства.Кредитка с лимитом 50 тысяч рублей действительно может быть удобной. Но при отсутствии дисциплины она легко превращается в источник постоянных переплат и долговой зависимости, заключила экономист.

