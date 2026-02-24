Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.02.2026
Эксперт предупредил об опасности неиспользуемой кредитки
Эксперт предупредил об опасности неиспользуемой кредитки
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может стать угрозой для финансовой репутации, в том числе при рассмотрении заявки на ипотеку, рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков. &quot;Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая - забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход - 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на &quot;запасной&quot; карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать&quot;, - объяснил эксперт &quot;Газете.ru&quot;.По словам Широкова, автоматические скоринговые системы, оценивающие заявки, видят все открытые кредитные линии и могут интерпретировать длительное неиспользование кредитки как неумение пользоваться такими продуктами. "Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов. Неиспользуемая кредитка - это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", - подчеркнул эксперт.
11:14 24.02.2026
 
Эксперт предупредил об опасности неиспользуемой кредитки

Аналитик Широков: банк может отказать в ипотеке из-за неиспользуемой кредитной карты

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может стать угрозой для финансовой репутации, в том числе при рассмотрении заявки на ипотеку, рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков.

"Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая - забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход - 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на "запасной" карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать", - объяснил эксперт "Газете.ru".

По словам Широкова, автоматические скоринговые системы, оценивающие заявки, видят все открытые кредитные линии и могут интерпретировать длительное неиспользование кредитки как неумение пользоваться такими продуктами.
"Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов. Неиспользуемая кредитка - это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", - подчеркнул эксперт.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала