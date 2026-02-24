https://1prime.ru/20260224/kreditka-867767445.html

Эксперт предупредил об опасности неиспользуемой кредитки

2026-02-24T11:14+0300

экономика

финансы

банки

россия

ипотека

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может стать угрозой для финансовой репутации, в том числе при рассмотрении заявки на ипотеку, рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков. "Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая - забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход - 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на "запасной" карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать", - объяснил эксперт "Газете.ru".По словам Широкова, автоматические скоринговые системы, оценивающие заявки, видят все открытые кредитные линии и могут интерпретировать длительное неиспользование кредитки как неумение пользоваться такими продуктами. "Еще одна опасность, когда по старому договору могут списываться незаметные годовые комиссии. Их неуплата приведет к просрочке и испортит кредитную историю, что надолго закроет двери для выгодных кредитов. Неиспользуемая кредитка - это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю. Избавляясь от ненужного пластика, повышаются шансы на одобрение крупных и выгодных займов в будущем", - подчеркнул эксперт.

Новости

финансы, банки, россия, ипотека