В московских ТЦ не открыли ни одного обувного магазина в IV квартале

В московских ТЦ не открыли ни одного обувного магазина в IV квартале - 24.02.2026, ПРАЙМ

В московских ТЦ не открыли ни одного обувного магазина в IV квартале

В торговых центрах Москвы не открыли ни одного обувного магазина в четвертом квартале 2025 года, рассказали РИА Недвижимость консалтинговые компании. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T05:32+0300

2026-02-24T05:32+0300

2026-02-24T05:32+0300

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. В торговых центрах Москвы не открыли ни одного обувного магазина в четвертом квартале 2025 года, рассказали РИА Недвижимость консалтинговые компании. "Высокие ставки аренды в столичных ТЦ в сочетании с ростом операционных затрат (налоги, коммунальные расходы, логистика) существенно снижают рентабельность новых магазинов. Дополнительное давление создают сложности с импортом, что особенно чувствительно для мультибрендовых обувных магазинов, доминирующих на рынке. Этот же фактор сдерживает развитие монобрендовых форматов, которым становится труднее сохранять конкурентное преимущество", - отметил директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко К числу наиболее крупных обувных сетей, представленных на российском рынке руководитель отдела по работе с торговыми площадями компании CORE.XP Евгения Прилуцкая отнесла отечественные бренды Kari, Rendez-Vous, Zenden, Ralf Ringer, Ekonika, Respect и Mascotte. По состоянию на февраль 2026 года новых обувных брендов на московский рынок не вышло, подчеркнула региональный директор департамента торговой недвижимости компании NF Group Евгения Хакбердиева, прогнозы остаются сдержанными. "Ожидается замедление темпов розничной торговли в России в 2026 году. Многие ритейлеры в Москве продолжат оптимизацию неэффективных точек продаж, и обувной сегмент не станет исключением. Данная тенденция обусловлена рядом факторов, в том числе дальнейшим ростом доли онлайн-продаж и изменением потребительского поведения в сторону более осознанных покупок", – добавила партнер консалтинговой компании Nikoliers Анна Никандрова. По данным CORE.XP, в четвертом квартале 2025 года сохранилось традиционное лидерство фешен-сегмента – 28,9%, динамика открытий снизилась на 4,1 процентного пункта по сравнению с третьим кварталом. Второй по популярности в столичных торговых центрах стала категория "Развлечения" с долей 13,3%, показав увеличение на 12,2 процентного пункта к третьему кварталу 2025 года. Активно запускались также предприятия общепита, их доля составила 11,1%. Самыми популярными в данной категории стали точки с фастфудом (40%), кофейни (20%) и заведения турецкой кухни (20%.).

