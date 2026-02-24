https://1prime.ru/20260224/malina-867764943.html

Экспорт мороженой малины из России вырос почти на 70 процентов в 2025 году

Экспорт мороженой малины из России вырос почти на 70 процентов в 2025 году - 24.02.2026, ПРАЙМ

Экспорт мороженой малины из России вырос почти на 70 процентов в 2025 году

24.02.2026

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженой малины из России в 2025 году вырос на 69%, до почти 1,5 миллиона долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 310 тонн такого продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Российский экспорт мороженой малины вырос почти на 70%. Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тонн мороженой малины на почти 1,5 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 69% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Основными импортерами стали Белоруссия с закупками, превышающими 800 тысяч долларов, и Казахстан (более 420 тысяч долларов). В тройку импортеров-лидеров вошла также Сербия с закупками на порядка 70 тысяч долларов. Примечательно, что Россия в прошлом году возобновила поставки мороженой малины в эту страну впервые с 2018 года

