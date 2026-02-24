Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт мороженой малины из России вырос почти на 70 процентов в 2025 году - 24.02.2026
https://1prime.ru/20260224/malina-867764943.html
Экспорт мороженой малины из России вырос почти на 70 процентов в 2025 году
2026-02-24T10:14+0300
2026-02-24T10:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867494082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d06fd123a266ee4bb207af7be5736826.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженой малины из России в 2025 году вырос на 69%, до почти 1,5 миллиона долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 310 тонн такого продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Российский экспорт мороженой малины вырос почти на 70%. Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тонн мороженой малины на почти 1,5 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 69% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Основными импортерами стали Белоруссия с закупками, превышающими 800 тысяч долларов, и Казахстан (более 420 тысяч долларов). В тройку импортеров-лидеров вошла также Сербия с закупками на порядка 70 тысяч долларов. Примечательно, что Россия в прошлом году возобновила поставки мороженой малины в эту страну впервые с 2018 года
10:14 24.02.2026
 
Контейнеры с малиной
Контейнеры с малиной - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт мороженой малины из России в 2025 году вырос на 69%, до почти 1,5 миллиона долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 310 тонн такого продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Российский экспорт мороженой малины вырос почти на 70%. Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 310 тонн мороженой малины на почти 1,5 миллиона долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 69% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Основными импортерами стали Белоруссия с закупками, превышающими 800 тысяч долларов, и Казахстан (более 420 тысяч долларов).
В тройку импортеров-лидеров вошла также Сербия с закупками на порядка 70 тысяч долларов. Примечательно, что Россия в прошлом году возобновила поставки мороженой малины в эту страну впервые с 2018 года
 
