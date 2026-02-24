Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву помогут обрести ядерное оружие
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия воспримет любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала как попытку создать прямую угрозу безопасности РФ, даст жесткий отпор на такие шаги, заявили в МИД РФ. "Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой по информации о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.
17:16 24.02.2026
 
МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву помогут обрести ядерное оружие

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия воспримет любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала как попытку создать прямую угрозу безопасности РФ, даст жесткий отпор на такие шаги, заявили в МИД РФ.
"Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой по информации о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.
В МИД России сделали заявление о претензиях Зеленского на обладание ЯО
