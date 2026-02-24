https://1prime.ru/20260224/mid-867778865.html

МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву помогут обрести ядерное оружие

МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву помогут обрести ядерное оружие - 24.02.2026, ПРАЙМ

МИД: Россия даст жесткий отпор, если Киеву помогут обрести ядерное оружие

Россия воспримет любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала как попытку создать прямую угрозу безопасности РФ, даст жесткий отпор на такие шаги,... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T17:16+0300

2026-02-24T17:16+0300

2026-02-24T17:16+0300

политика

россия

общество

великобритания

киев

рф

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия воспримет любое содействие Киеву в обретении ядерного потенциала как попытку создать прямую угрозу безопасности РФ, даст жесткий отпор на такие шаги, заявили в МИД РФ. "Любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны критического порядка и неизбежно получат с нашей стороны жесткий отпор", - говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой по информации о намерении Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия.

https://1prime.ru/20260224/ukraina-867760133.html

великобритания

киев

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , великобритания, киев, рф, мария захарова