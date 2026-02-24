https://1prime.ru/20260224/mosbirzha-867761953.html
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля - 24.02.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T08:30+0300
2026-02-24T08:30+0300
2026-02-24T08:36+0300
рынок
мосбиржа
индексы
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.29 мск повышается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,02 пункта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа, индексы, россия
Рынок, Мосбиржа, Индексы, Экономика, РОССИЯ
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля
Индекс Мосбиржи в ходе утренней сессии поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля