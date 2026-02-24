Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля - 24.02.2026
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/mosbirzha-867761953.html
Индекс Мосбиржи поднялся до 2800 пунктов впервые с 4 февраля
2026-02-24T08:30+0300
2026-02-24T08:36+0300
рынок
мосбиржа
индексы
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных торговой площадки.Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.29 мск повышается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,02 пункта.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
1920
1920
true
рынок, мосбиржа, индексы, россия
Рынок, Мосбиржа, Индексы, Экономика, РОССИЯ
08:30 24.02.2026 (обновлено: 08:36 24.02.2026)
 
© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе утренней торговой сессии вторника поднимается более чем на 0,5%, дойдя до отметки в 2 800 пунктов впервые с 4 февраля, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.29 мск повышается на 0,7% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,02 пункта.
 
ЭкономикаРынокМосбиржаИндексыРОССИЯ
 
 
