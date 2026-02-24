Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мошенничество
https://1prime.ru/20260224/moshenniki-867763969.html
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС - 24.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС
Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T09:20+0300
2026-02-24T09:52+0300
мошенничество
технологии
общество
фнс россии
мвд
мошенники
мошенники
кибермошенники
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик". "Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой "бот" не предоставляет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ad7fe28f63b7db58d9e1c24488f74ab2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , фнс россии, мвд, мошенники, мошенники, кибермошенники, россия
Мошенничество, Технологии, Общество , ФНС России, МВД, МОШЕННИКИ, мошенники, кибермошенники, РОССИЯ
09:20 24.02.2026 (обновлено: 09:52 24.02.2026)
 
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС

В МВД выявили поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик".
"Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой "бот" не предоставляет.
 
МошенничествоТехнологииОбществоФНС РоссииМВДМОШЕННИКИмошенникикибермошенникиРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала