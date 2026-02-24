https://1prime.ru/20260224/moshenniki-867763969.html
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС - 24.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС
Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T09:20+0300
2026-02-24T09:20+0300
2026-02-24T09:52+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик". "Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой "бот" не предоставляет.
Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС
В МВД выявили поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС