https://1prime.ru/20260224/moshenniki-867763969.html

Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС

Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС - 24.02.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о поддельном чат-боте, выдающем себя за ресурс ФНС

Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T09:20+0300

2026-02-24T09:20+0300

2026-02-24T09:52+0300

мошенничество

технологии

общество

фнс россии

мвд

мошенники

мошенники

кибермошенники

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Полицейские выявили очередной поддельный чат-бот, выдающий себя за официальный ресурс ФНС России, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Согласно материалам, опубликованным в Telegram-канале ведомства, мошеннический бот называется "Таксик". "Помимо сомнительного названия, должен насторожить его примитивный функционал: пользователю фактически предлагают только ввести ФИО, номер телефона и затем передать код подтверждения", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что никаких реальных сервисов или доступа к услугам такой "бот" не предоставляет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , фнс россии, мвд, мошенники, мошенники, кибермошенники, россия