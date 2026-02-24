https://1prime.ru/20260224/moskva-867754762.html

Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов по качеству жизни

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты РИА Новости подготовили четырнадцатый по счету Рейтинг регионов по качеству жизни – 2025. Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов. ЛИДЕРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОСТОЯНСТВО Первые позиции в Рейтинге регионов по качеству жизни – 2025 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у этих трех регионов превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100). Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У Краснодарского края, занимающего четвертое место, рейтинговый балл чуть выше 77. Кроме них в первую десятку также входят: Республика Татарстан, Ростовская область, Ленинградская область, Калининградская область, Самарская область и Воронежская область. По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки почти не изменился, за исключением рокировки между Ростовской областью и Ленинградской областью. Кроме того, число лидеров покинул Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, который потерял семь позиций, а его место в первой десятке заняла Воронежская область, улучшив свой прошлогодний результат на одну позицию. Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится более 45% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 50,2 миллиона человек или 34% всего населения России. В рейтинге социально-экономического положения регионов они в большинстве устойчиво занимают высокие позиции. РОТАЦИЯ В СПИСКЕ ЗАМЫКАЮЩИХ В числе замыкающих рейтинг изменений существенно больше. Последние места занимают Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия, Тува. По сравнению с предыдущим годом только четыре региона группы остались на своих позициях. Состав последней десятки покинула Карачаево-Черкесия, которая поднялась на четыре строчки вверх, а Карелия и Чукотский автономный округ, наоборот, потеряли по четыре и три позиции соответственно и вошли в число замыкающих. Как отмечают эксперты, основными негативными факторами для большинства регионов из нижней части рейтинга остается невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и довольно высокий уровень безработицы. При этом у всех регионов из последней десятки рейтинга значение рейтингового балла повысилось и у большинства из них довольно существенно, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в данной сфере. ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОД Сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 77 регионов и у восьми - снизился. При этом в ряде регионов с положительной динамикой рейтингового балла темпы его повышения были довольно существенными. В результате медианное значение рейтингового балла всех регионов РФ выросло с 55,343 в Рейтинге – 2024 до 56,519 в Рейтинге – 2025, а среднее значение – с 55,521 до 57,2. Лидером по росту рейтингового балла стала Чечня, ее результат увеличился на 6,1 пункта. В двух регионах – Ненецком автономном округе и Республике Крым – рейтинговый балл вырос на 5,52 и 5,45 пункта соответственно. Еще в девяти регионах итоговый результат увеличился более чем на три пункта. Распределение регионов в рейтинге не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Как говорилось выше, верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине списка произошли некоторые движения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом, более чем на шесть мест изменились позиции у 13 регионов, из которых у шести позиции улучшились и у семи – снизились. В целом же, по сравнению с предыдущим годом, у 34 регионов позиции улучшились, у 34 –снизились и у 17 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у восьми регионов. Таким образом, снижение позиций регионов произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением показателей, а тем фактором, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно, что привело к более заметному росту их рейтингового балла и перераспределению позиций. В представленном рейтинге на шесть и более мест по сравнению с прошлым годом улучшили свои позиции шесть регионов. Это Чечня, поднявшаяся на 12 мест, Крым - на 8 мест, Адыгея и Ивановская область - на 7 мест, Северная Осетия и Кабардино-Балкария – на 6 мест. Кроме того, четыре региона – Тверская область, Смоленская область, Мордовия и Тюменская область – улучшили свои позиции на пять мест. На шесть и более мест ухудшили свои позиции семь регионов: Белгородская, Сахалинская, Волгоградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская, Брянская и Орловская области. При этом в первых четырех регионах этой группы позиции ухудшились вместе со снижением рейтингового балла, а следовательно, остальные регионы опустились в рейтинге вследствие того факта, что у ряда других регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ При расчете рейтинга проводился анализ 66 индикаторов на основе более 100 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу. При составлении рейтинга использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, МВД РФ, другие открытые источники. Использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2023-2025 годов.

