В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу
2026-02-24T22:23+0300
энергетика
газ
нафтогаз украины
харьковская область
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила во вторник о "повреждении" нефтегазовой инфраструктуры организации в Харьковской области, работу на объекте остановили. Как следует из сообщения в Telegram-канале компании, на одном из ее объектов в Харьковской области были "зафиксированы повреждения", после чего работу на объекте остановили. Данные о точном местоположении объекта и его повреждениях не приводятся.
харьковская область
