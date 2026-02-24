Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу - 24.02.2026
В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу
В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила во вторник о "повреждении" нефтегазовой инфраструктуры организации в Харьковской области, работу на объекте остановили. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T22:23+0300
2026-02-24T22:23+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила во вторник о "повреждении" нефтегазовой инфраструктуры организации в Харьковской области, работу на объекте остановили. Как следует из сообщения в Telegram-канале компании, на одном из ее объектов в Харьковской области были "зафиксированы повреждения", после чего работу на объекте остановили. Данные о точном местоположении объекта и его повреждениях не приводятся.
22:23 24.02.2026
 
В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила во вторник о "повреждении" нефтегазовой инфраструктуры организации в Харьковской области, работу на объекте остановили.
Как следует из сообщения в Telegram-канале компании, на одном из ее объектов в Харьковской области были "зафиксированы повреждения", после чего работу на объекте остановили.
Данные о точном местоположении объекта и его повреждениях не приводятся.
Заголовок открываемого материала