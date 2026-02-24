https://1prime.ru/20260224/naftogag-867787565.html

В Харьковской области объект "Нафтогаза" остановил работу

2026-02-24T22:23+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила во вторник о "повреждении" нефтегазовой инфраструктуры организации в Харьковской области, работу на объекте остановили. Как следует из сообщения в Telegram-канале компании, на одном из ее объектов в Харьковской области были "зафиксированы повреждения", после чего работу на объекте остановили. Данные о точном местоположении объекта и его повреждениях не приводятся.

